2019-12-16T15:16:23+03:00
Происшествия

В Нижегородской области организована доследственная проверка по факту ДТП с автобусом

В момент опрокидывания в транспортном средстве находились 48 пассажиров
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Балахнинские следователи организовали доследственную проверку по факту аварии с пассажирским автобусом, произошедшей по дороге в Дзержинск 15 декабря 2019 года.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области, в ходе проверки следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, допустившим травмирование пассажиров автобуса в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью людей.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отмечает пресс-служба СУ СКР.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, страшная авария произошла на трассе в Балахнинском районе около 16 часов 15 декабря. Водитель нерейсового автобуса «Кинг Лонг» не справился с управлением. Автобус вместе с 48 пассажирами слетел в кювет, после чего опрокинулся. Как стало известно позже, перевернувшийся автобус принадлежит компании «Альтаир».

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сначала сообщалось о пятнадцати пострадавших, однако их количество выросло до 25. Двенадцати пострадавшим помощь была оказана на месте, они от госпитализации отказались. Как рассказали в региональном минздраве, госпитализированы были четверо. Девятерых после осмотра на месте отпустили домой. Тогда же в пресс-службе областного правительства уточнили, что глава региона Глеб Никитин поручил минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

На следующий день глава регионального минздрава Александра Смирнова рассказала, что четверо пострадавших в ДТП под Балахной остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и уверяют, что их жизни ничего не угрожает.

- Все службы сработали четко, ситуация с первых минут находится под контролем министерства, - уточнила Смирнова.

По словам министра, еще три человека, пострадавших в ДТП под Балахной, самостоятельно обратились за медицинской помощью. После осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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