Морозы до -10 градусов и снег ожидаются в Нижнем Новгороде на последней неделе 2022 года

Погода внесёт свои коррективы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В минувшие выходные погода внесла свои коррективы в Нижнем Новгороде: воздух нагрелся до нуля, пушистый снежок начал таять, а город покрылся лужами. Однако на последней рабочей неделе 2022 года ожидается, что вновь выпадет снег и ударит крепкий морозец. А это значит, что Новый год нижегородцы будут встречать не в серой грязи, а по-настоящему, со снегом. Правда, уже в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется оттепель с температурой 0 градусов, но новогоднему чуду быть!

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник температура воздуха утром будет колебаться от -6 до -7 градусов. К вечеру похолодает до -10 градусов, а к ночи и вовсе до -12 градусов. В первой половине дня осадков не ожидается, но после обеда и до самой ночи прогнозируется небольшой снег.

Во вторник, 27 декабря, температура воздуха остановится на отметке в -10 градусов. Снег ожидается во второй половине дня. Скорость юго-восточного ветра достигнет 6 метров в секунду. Влажность воздуха составит 90-93%, а атмосферное давление – 756-762 миллиметра ртутного столба.

Хороший снег выпадет днём в среду, он будет идти весь день. Температура воздуха будет колебаться от -5 до – 10 градусов. Ветер будет дуть все также юго-восточный.

В четверг, 29 декабря, ветер поутихнет, но снег идти не перестанет. В первой половине дня ожидается, что столбики термометров покажут от -5 до -8 градусов, а во второй половине дня установится -6 градусов.

В пятницу прогнозируется настоящий снегопад: если в первой половине дня будет идти небольшой снег, то к вечеру белоснежные хлопья завалят улицы. Утром и днем столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов, а к ночи они достигнут отметки в -2 градуса.

В субботу, 31 декабря, в Нижнем Новгороде утром и днем будет идти снег, а столбики термометров покажут -2 градуса. Вечером и ночью снег прекратится, температура воздуха будет колебаться от -1 градусов до 0.

В воскресенье, 1 января, с неба продолжит идти снег. В этот день температура воздуха ожидается от 0 до -1 градуса. Скорость юго-западного ветра составит 3,4 метра в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!