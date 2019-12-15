2019-12-15T20:17:26+03:00
Происшествия

Четыре пассажира опрокинувшегося автобуса госпитализированы в Балахнинском районе

Губернатор Нижегородской области поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
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Число пострадавших в чудовищной аварии под Балахной выросло до 25 человек. Двенадцати пострадавшим помощь была оказана на месте, они от госпитализации отказались, сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По данным на 19.15, четверо пострадавших в результате опрокидывания автобуса госпитализированы. Девятерых после осмотра на месте отпустили домой на амбулаторное лечение.

По информации пресс-службы областного правительства, губернатор Глеб Никитин поручил минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

«Комсомольская правда» рассказывала, что страшная авария произошла на трассе в Балахнинском районе около 16 часов 15 декабря. Водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус вместе с пассажирами слетел в кювет, после чего перевернулся.

Позже выяснилось, что перевернувшийся автобус принадлежит компании «Альтаир». Он ехал из Иваново в Дзержинск. На месте работают сотрудники областного УГИБДД.

В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами.Число пострадавших в ДТП выросло до 20 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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