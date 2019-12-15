В нижегородском зоопарке «Лимпопо» выбирают «Животное года - 2019»

Нижегородская страна птиц и зверей «Лимпопо» выбирает «Животное года - 2019». В своей группе «Вконтакте» зоопарк запустил голосование, в котором участвуют пять видов зверей - белая медведица, орангутаны, жираф, зебры и летучие лисицы.

Орангутаны Ларсен и Аполлон самые комичные обитатели «Лимпопо».Фото: СОЦСЕТИ

Белая медведица Аяна приехала в зоопарк в марте 2019 года, но уже успела покорить сердца наших детей. Она игривая и здорово ныряет в большом панорамном бассейне.

Орангутаны Ларсен и Аполлон самые комичные обитатели «Лимпопо». Они забавляют публику во время показательных кормлений. Например, йогурт они пьют из бутылочки или наливают в кружку, а в торжественные моменты пользуются соломинками.

На звание «Животного года - 2019» претендует жираф Радуга - самый высокий питомец.Фото: СОЦСЕТИ

Также на звание «Животного года - 2019» претендует жираф Радуга - самый высокий питомец. Растет девочка не по дням, а по часам. Ее рост превысил четыре метра.

В голосовании участвуют зебры Марти и Корс, ставшие родителями в 2019 году. Летом наши гости голосовали за имя для полосатого жеребенка. В результате мы назвали его Зазу. Он заметно подрос и стал чаще общаться с папой, а ведь в первое время мама не отпускала его от себя.

В голосовании участвуют зебры Марти и Корс, ставшие родителями в 2019 году.Фото: СОЦСЕТИ

И наконец летучие лисицы. В уходящем году они также порадовали потомством. На свет появились сразу два малыша. Они пока еще цепко держатся за своих мам. Летучие лисицы обитают в павильоне, стилизованном под японскую пагоду. Гости попадают в затемненное помещение, где играет мелодичная японская музыка, и наблюдают, как рукокрылые угощаются экзотическими фруктами.

В уходящем году летучие лисицы также порадовали потомством.Фото: СОЦСЕТИ

Голосование проходит по ссылке https://vk.com/zoolimpopo. Победителя наградят памятным знаком «Животное года - 2019». Чествование пройдет в 2020 году.