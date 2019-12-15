Лучшие муниципалитеты в сфере благоустройства наградили в Нижегородской области

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградили победителей регионального смотра-конкурса «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» 13 декабря. Торжественное мероприятие состоялось в Выксе, передает пресс-служба облправительства.

Отметим, что главной составляющей оценки в 2019 году стало качество выполнения мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда». Министр признался, что впечатления у него от визита в Нижегородскую область самые что ни на есть хорошие.

- Здорово, что внутри региона есть свой конкурс, на котором подводятся итоги и вручаются гранты. Есть соревнование между муниципалитетами, стимул объединять горожан, чтобы их город в этом рейтинге был как можно выше, - заявил Владимир Якушев. - Я уверен, что нацпроект идет здесь в правильном направлении. Есть перспектива, размах и задел на будущее.

В свою очередь глава региона добавил, что «Жилье и городская среда» - нацпроект, имеющий для нижегородцев особое значение. Он включает в себя два направления - формирование комфортной городской среды и всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений.

- Конкурсная модель мотивирует муниципалитеты соревноваться друг с другом, вовлекая в эту работу и жителей, - сказал Глеб Никитин.

Губернатор также напомнил, что Нижегородская область одна из первых в России запустила голосование за объекты благоустройства. В голосовании поучаствовали свыше 200 тысяч жителей.

- Это знак серьезного интереса граждан к этой работе. Особый акцент я делаю на том, чтобы не искажалась воля людей. За что они проголосовали, то неукоснительно должно быть и сделано, - заключил глава региона.

КОНКРЕТНО

Распределение призеров по группам в 2019 году:

Первая группа

(городские округа и муниципальные районы с населением свыше 45 тысяч человек)

1-е место г.о. Первомайск

2-е место г.о. Семеновский

3-е место г.о. Выкса

Вторая группа

(муниципальные районы с населением до 45 тысяч человек)

1-е место Шарангский район

2-е место г.о. Шахунья

3-е место г.о. Навашинский и Уренский район

Третья группа

(муниципальные районы с населением до 20 тысяч человек)

1-е место г.о. Перевозский

2-е место Богородский район и Тоншаевский район

3-е место Арзамасский район

Четвертая группа

(муниципальные районы с населением до 15 тысяч человек)

1-е место Княгининский район

2-е место Большеболдинский район

3-е место Сеченовский район и Тонкинский район

Пятая группа (районы Нижнего Новгорода)

1-е место Автозаводский район

2-е место Приокский район

3-е место Советский район и Сормовский район.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Награждение осуществляется дипломами правительства Нижегородской области.

Сумма гранта зависит от места и группы и составляет:

- для первого места в группе от 1,5 до 2,2 миллиона рублей;

- для второго места в группе от 1,2 до 2 миллионов рублей;

- для третьего места в группе от 0,9 до 1,4 миллиона рублей.