Корм для кошек и собак SIRIUS

Хотите порадовать своего питомца вкусным и полезной пищей? Тогда сухой корм Sirius – это здоровая и полезная еда для собак и кошек с использованием натуральных ингредиентов.

Позаботьтесь о прекрасном самочувствии, хорошем настроении и достаточном запасе энергии своего маленького друга с сухим кормом Сириус!

Наши главные цели близки и понятны всем, у кого есть домашние животные:

1. Производить, распространять и продавать самые качественные корма для собак и кошек без ГМО.

2. Взять на себя обязательство включать полезные для здоровья натуральные ингредиенты, способствующие здоровью ваших питомцев.

Мы предлагаем только проверенный продукт, который прошел контроль качества и одобрен покупателей. Необходимость заботиться о рационе своего любимца так же значительна, как и забота о своем собственном питании. Именно поэтому, необходимо подобрать лучший состав корма. Сделав правильный выбор, вы поможете другу не только поддерживать насыщение организма, но и полноценно пополнять его необходимыми витаминами, минералами и укреплять иммунную систему.

Фото: SIRIUS

Преимущества корма от производителя SIRIUS

Наш корм – это настоящее натуральное блюдо для гурманов мира животных:

1. SIRIUS помогает быстрее насытиться питомцу. Ваш любимец получит необходимые питательные и энергетические вещества даже из небольшой порции.

2. В составе кормов SIRIUS жирные кислоты, которые обеспечивают животное суточной нормой полезных веществ и микроэлементов.

3. В составе линейки премиум присутствует пробиотический комплекс, который благоприятно влияет на защитные функции кошачьего и собачьего организма.

4. Аппетитный аромат пробуждает у вашего питомца желание к приему корма, а отменный состав удовлетворяет вкусовые потребности.

Особенности кормов SIRIUS

В компании LIMKORM позаботились о создании продукции, которая удовлетворяет все требования животных к потребляемой пище. Наш корм – полноценный рацион для собак и котов. Высокий уровень витаминов поддерживает здоровье животного и улучшает защитные функции организма.

ProStor Bio Care – полноценный комплекс пробиотиков, который отлично восстанавливает микрофлору кишечника, образует бактериальную пленку, защищающую стенки кишечника от патогенных бактерий. Организм лучше усваивает питательные вещества и повышает иммунитет.

Фото: SIRIUS

Витамины и жиры

SIRIUS – это правильный корм для вашего питомца. В своем составе он содержит полный комплекс необходимых витаминов. Наличие ромашки и эхинацеи способствует активизации естественной защиты. В составе есть полезные витамины группы А, Е, С.

Организм животного нуждается в насыщенных и ненасыщенных кислотах. Именно поэтому мы включили их в состав корма.

Для чего нужны жиры?

1. Дополнительный источник энергии.

2. Являются составляющей клеточных мембран органов.

3. Переносят жирорастворимые витамины.

SIRIUS в своем составе насчитывает насыщенные (58%) и ненасыщенные (42%) жиры. Это позволяет полноценно удовлетворить потребность питомца в суточном количестве данных элементов. Они способствуют восстановлению энергии, поддержанию жизнеспособности, так как некоторые из них не вырабатываются самостоятельно.

Ассортимент товара

Производитель предлагает широкий ассортимент, включающий:

Корма для собак.

- щенков;

- взрослых всех пород;

- взрослых крупных пород;

- взрослых малых пород.

Корма для котят.

- для взрослых кошек;

- для стерилизованных.

В зависимости от того, какой у вас питомец, можно выбрать корм с разными вкусами, чем вы, несомненно, удовлетворите гастрономические желания животного.

Продукция компании SIRIUS выпускает высококачественную серию кормов для собак и кошек по доступной цене. Спросите, и мы расскажем вам все о составе, эффекте и вкусе нашей продукции, а также поможем подобрать корм именно для вашего домашнего любимца!