Первое в России производство углекислорода открылось под Балахной

Загрязнение воздуха - самая глобальная экологическая проблема 21 века. Тысячи промышленных предприятий ежесекундно выбрасывают в атмосферу опасные вещества. Одним из основных является двуокись углерода или углекислый газ.

Несколько месяцев назад Россия подписала парижское соглашение по улучшению климата. Работа закипела - ученые начали разрабатывать инвестиционные проекты, чтобы свести выброс углекислорода в атмосферу практически к нулю. 19 декабря 2019 года в Нижегородской области была запущена уникальная установка - первая в России по утилизации дымогарных газов и производству двуокиси углерода. Это важнейший шаг к улучшению экологии в стране.

Эта установка - первая в России по утилизации дымогарных газов и производству двуокиси углеродаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уникальная установка разработана учеными НГТУ имени Алексеева и создана на территории промышленной площадки ГК «Реал-Инвест» в поселке ГидроторфФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Наша задача - масштабировать такие установки на территории России. Они станут подспорьем для любого производства, особенно учитывая рост платы за негативные выбросы. Сегодня мы утилизируем 25 тысяч тонн дымогарного газа в час и производим 1,5 тысячи тонн пищевой углекислоты в месяц, - отметил генеральный директор ГК «Реал-Инвест» Лев Тарабарин.

Уникальная установка разработана учеными НГТУ имени Алексеева и создана на территории промышленной площадки ГК «Реал-Инвест» в поселке Гидроторф Балахнинского района. Все оборудование для новой установки было изготовлено на мощностях компании, а инвестиции, вложенные в проект, составляют порядка 450 миллионов рублей. Срок окупаемости - 5 лет.

После торжественного открытия производства глава ГК «Реал-Инвест» Лев Тарабарин и ректор НГТУ имени Алексеева Сергей Дмитриев подписали соглашение о разработке технологии по глубокой утилизации углекислого газа. Планируется, что оно будет реализовано в течение полутора лет. А для распространения установок по другим регионам России ГК «Реал-Инвест» вместе с НТГУ планируют запустить инжиниринговую компанию.

Лев Тарабарин и Сергей Дмитриев подписали соглашение о разработке технологии по глубокой утилизации углекислого газаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам Дмитриева, в разработке производства участвовали и студенты, и аспиранты университета.

- Сегодняшнее мероприятие - очень знаковое. В дальнейшем будем это дело только развивать. И, конечно, природоохранный момент тоже нужно учитывать. Наш университет отличается тем, что у нас тесные связи науки с производством - мы активно работаем с промышленностей, в том числе с ГК «Реал-Инвест». Как показывает практика, это правильное решение, - подчеркнул ректор НГТУ имени Алексеева.

КСТАТИ

Завод по утилизации дымогарных газов и производству двуокиси углерода стал третьим предприятием ГК «Реал-Инвест»: два предыдущих были созданы на базе европейских технологий последнего поколения.

В 2020 году ГК «Реал-Инвест» планирует перенести все заводы на территорию собственной промплощадки и запустить технопарк с нулевыми выбросами, который не имеет аналогов в России. Во втором квартале компания запустит еще два предприятия, а переговоры с крупными зарубежными инвесторами, которые ведутся в настоящее время, откроют ГК «Реал-Инвест» новые перспективы.