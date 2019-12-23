Фитнес – лучший подарок на Новый год

Не секрет, что здоровый образ жизни – тренд 21 века. Миллионы людей отказались от вредных привычек, начали заниматься спортом и правильно питаться, а на каждый праздник, в том числе и новый год, мы желаем близким бесконечного здоровья. И идеальным подарком в таком случае станет возможность его укрепить!

Именно к такому выводу я пришла, когда в поисках сюрприза для мужа пролистала сотню интернет-сайтов с банальными наборами для бритья и галстуками. Вспомнив, что у него заканчивается абонемент в спортзал, решила зайти на сайт клуба и, как оказалось, очень вовремя: в этом году «ФизКульт» предлагает несколько подарочных сертификатов на разные суммы. Интересно, что подарочный сертификат можно приобрести в любом клубе и посещать любой клуб сети ФизКульт.

Не задумываясь, за минуту оформила заявку на обратную связь с клубом – надо было только номер телефона и имя ввести, а также выбрать один из филиалов (в моем случае – Советский). Буквально через несколько минут мне перезвонила сотрудница отдела продаж и пригласила за сертификатом в «ФизКульт». Через пару часов подарок для мужа был у меня на руках – открытка с картой – красиво, быстро, а главное – подарок действительно нужный на год вперёд.

Кстати, сертификат действует в течение полугода, что очень удобно. А разные варианты номинала – от 2 до 20 тысяч рублей – адаптированы под любой кошелек и срок 1, 6, 12 месяцев. При этом потратить такой подарок можно на свое усмотрение: добавить сумму в счет абонемента или использовать на несколько разовых посещений.

Фото: «ФизКульт»

Кардио, силовые и персональные тренировки, единоборства, восстановительные программы, танцевальные направления, йога и бассейн – «Физкульт» предлагает большой спектр занятий независимо от пола, возраста посетителей и уровня их физической подготовки. А профессиональные тренеры помогут вам подобрать нужный вариант и добиться значимого результата.

Фото: «ФизКульт»

Я уже сделала выбор в пользу нужного и правильного подарка. А вы?

КОНКРЕТНО

Чтобы оформить подарочный сертификат, перейдите по ссылке.

Подробности по телефону: 8-831-220-03-50