Афиша Нижнего Новгорода с 11 по 18 декабря: Роман Мадянов, Мария Порошина и премьера фильма «Союз спасения»

КИНО

ДРАМА, ИСТОРИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ (РОССИЯ)

«Союз спасения»

«Союз Спасения» - фильм, посвященный одному из самых драматичных моментов в отечественной истории XIX века - восстанию декабристов. Сюжет фильма охватывает период истории Российской Империи между 1814 и 1826 годами. Воодушевленные победой над Наполеоном офицеры вернулись на Родину и готовы на все ради высокой цели - свободы и равенства в своей стране. Кто они - изменники, преступившие закон, или освободители, мечтающие о всеобщем благе? Режиссер: Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Викинг»). В ролях: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Антон Шагин, Игорь Петренко и другие. (12+)

С 26 декабря в сети кинотеатров «Синема Парк», тел. 8-800-700-01-11

Билеты: уточняйте по телефону

СПЕКТАКЛИ

«Идеальная женщина» с Марией Порошиной

Каждый из трех главных героев спектакля - экстравагантный художник Антуан, альфонс Геннадий и романтичный капитан Ричард пригласил на свидание даму. Один - застенчивую телефонистку Полину, другой - юную домработницу Настю, третий - решительную учительницу Викторию. Естественно, все участники хотели бы провести вечер в тайне от своих половин. Каждая пара рассчитывала встретиться в одном и том же месте - в квартире семьи Трубецких, хозяйка которой вместе со своим мужем тоже оказались вовлечены во все интриги создавшегося положения. Романтичный вечер, начинавшийся так многообещающе, в итоге превращается в полную неразбериху и кошмар. В ролях: Мария Порошина, Татьяна Абрамова, Андрей Кайков и Игорь Письменный. (16+)

24 декабря, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-10-35

Билеты: 1700 - 2800 рублей

«12 стульев». Благотворительный мюзикл

Известные нижегородцы сыграют в благотворительном музыкальном спектакле «12 стульев». Бизнесмены, общественные деятели, политики, телеведущие и директоры предприятий выйдут на сцену Нижегородской филармонии в образах героев Ильфа и Петрова. Три десятка артистов будут на сцене весь спектакль непрерывно. Так решил режиссер Олег Ринге, который работает с непрофессиональными актерами в разных городах. Все средства от продажи билетов будут направлены на поддержку одаренных детей Нижегородской области. (0+)

19 декабря, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1000 - 3000 рублей

Роман Мадянов в спектакле «Наливные яблоки»

Властная старуха Мавра Тарасовна, мать московского купца Амоса Панфиловича Барабошева, ищет для своей внучки Поликсены жениха-генерала. Но девушка любит приказчика Платона Зыбкина, честного и бедного парня. Против Платона строят козни Амос Панфилович с приказчиком. Платону грозит долговая тюрьма. Но не зря у доброй няньки Поликсены, решившей помочь влюбленным, соответствующее имя - Филицата, что значит «счастье». Ее стараниями в доме появляется новый сторож - отставной унтер-офицер Сила Ерофеевич Грознов, любовь прежних лет Мавры Тарасовны. Перепуганная его появлением, купчиха согласна на все. Она выводит на чистую воду своего сына с приказчиком, уничтожает вексель Платона и разрешает внучке выйти за него замуж. В ролях: Роман Мадянов, Ольга Прокофьев, Валерий Гаркалин и другие. (12+)

24 декабря, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 1400 - 6000 рублей

«Кто родился в Новый год?»

Оперный театр подготовил для маленьких зрителей настоящее новогоднее чудо - встречу с Дедом Морозом! Волшебник откроет дверь в удивительную сказку и будет сопровождать малышей на протяжении всего представления. Организаторы обещают: детей ждет погружение в удивительный мир сказок, пропитанных волшебством и добротой. Кстати, ожидается высокий уровень спецэффектов. Проекторы, качественный звук, лазеры и прочие чудеса техники создадут полное погружение в страну добрых чудес. (0+)

22 декабря, 10.30 и 13.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 200 - 750 рублей

«Загадка новогоднего леса» в «Комедiи»

Театр «Комедiя» приглашает ребят в волшебный мир сказки, где их снова ждут Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Змей Горыныч, Леший и Кикимора, говорящие лесные птицы, царевичи и множество новогодних приключений. Как водится, невероятную кутерьму устроила зловредная Баба Яга: загадала всем такую загадку, устроила такое колдовство, что и Дед Мороз не справится… Что же делать? Кто спасет Снегурочку? (0+)

24-25 декабря, 11.00

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: 300 - 700 рублей

«Мышка бежала.., Или что случилось в Сказкино»

Новогодняя музыкальная сказка про дружбу, которая всегда выручает, и добро, которое всегда возвращается. «Для любителей чудес и удивительных подарков раскроем один секрет: к новогоднему празднику для детей придумана необычная игрушка - робот Дед Мороз», - отмечают организаторы. Как игрушка попадает в глухую деревню Сказкино? Почему встреча с новым ботом оборачивается необычными приключениями? Как маленькая Мышка становится символом Нового года? Об этом маленькие зрители узнают из волшебной сказки в исполнении артистов Нижегородской филармонии. (0+)

С 26 декабря по 6 января

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 300 - 450 рублей

«Полярис»

В новогодние праздники Нижегородский планетарий приглашает ребят и их родителей в Большой звездный зал на премьеру полнокупольной программы «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи». «Вы будете свидетелями увлекательных приключений пингвина-путешественника с южного полюса Джеймса и обаятельного медведя Владимира с северного полюса, которые встречаются во льдах Арктики. Они становятся друзьями и рассказывают о своих родных краях, вместе наблюдают за звездами, удивляясь, почему ночь на полюсах Земли такая длинная», - отмечают организаторы. А после сеанса всех ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки. В кассе планетария можно приобрести купон на сладкий подарок. (6+)

С 21 декабря по 8 января

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; 246-70-65

Билеты: 350 рублей

ВЫСТАВКИ

«Свой район»

Художницы Соня Любимова и Жанна Щепетова создали серию работ, каждая из которых раскрывает один из феноменов городского пространства. В сюжетах картин отображается не только социалистическая утопия раннего СССР, но и поздний советский и постсоветский городской дух. Выставка организуется проектом «Городские экспедиции» как результат исследовательских прогулок и обсуждений вопроса, какое место соцгород занимает в нашем сознании сегодня.

Творческий союз молодых художников Сони Любимовой и Жанны Щепетовой возник еще в 2016 году. В командной работе способности и умения каждой из участниц работают на общий результат. Соня Любимова рисует с детства, в школьном сочинении написала «у меня будет профессия художника» и реализовала свою мечту. Окончила художественную школу и получила высшее дизайнерское образование. Работает маслом, акрилом и сухой пастелью.

Жанна Щепетова окончила политехнический институт в 2013 году. Училась на инженера, научилась трудолюбию и терпению, но с компьютерной графикой так и не подружилась, потому что любила живые краски. «Меня с детства окружали картины - дедушка был художником. Начала писать в 2006 году и с тех пор не перестаю учиться и развиваться. Пишу картины каждый день - это главная часть моей жизни, - признается Жанна.

С 15 декабря

Выставочный зал Автозаводского района, пр. Кирова, 6; тел. 255-98-56

Вход свободный

«Ее Величество Сцена»

В стенах Нижегородского государственного художественного музея начинает работу выставка «Ее Величество Сцена», приуроченная к Году театра в России. Погружение в атмосферу театрального спектакля подобно чуду. Однако имена «волшебников сцены» не звучат повсеместно, а эскизы остаются сокрытыми от глаз зрителя. Выставка «Ее Величество Сцена» познакомит зрителя с уникальными произведениями отечественной сценографии из собрания музея.

В экспозиции - более 40 произведений театрально-декорационного искусства, созданных в период с 1885 по 1973 годы. Большая часть из них - графические работы, экспонируемые впервые.

В конце XIX - начале XX веков театрально-декорационная живопись в России переживает период расцвета. Среди экспонатов выставки - театральные работы выдающихся художников этого времени: эскизы декораций В. Д. Поленова к пьесе С. И. Мамонтова «Алая роза» (1885), А. Я. Головина к опере Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка» (1901), К. А. Коровина к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1909), В. А. Серова к балету «Шехеразада» (1910), поставленному М. М. Фокиным.

На выставке также демонстрируются работы знаменитых сценографов второй половины XX века: эскизы декораций В. Ф. Рындина к спектаклям «Двенадцатая ночь» (1945) и «Мадам Бовари» (1963), эскизы Т. Г. Бруни к балету «Дон Кихот» (1952), Н. Н. Медовщикова к спектаклю «Гамлет» (1959). Особое место в экспозиции занимают работы талантливых художников, оформлявших спектакли в Горьком. (0+)

С 20 декабря

Художественный музей, Кремль, 3; тел. 439-03-96

Билеты: уточняйте по телефону