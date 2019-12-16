Глеб Никитин: «Все тротуары и дороги главы районов должны проверить своими ногами и без коньков!»

Количество обращений в травмпункты выросло за последние сутки вдвое в ряде районов Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Смирнов на оперативном совещании областного правительства, которое возглавил нижегородский губернатор Глеб Никитин 16 декабря.

Основной темой обсуждения стало качество уборки улиц в населенных пунктах.

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов усиленно контролировать ситуацию.

- Все происходит как в известной фразе: никогда такого не было и вот опять! Зима вновь явилась неожиданно. В сети уже появляется тематическое народное творчество. Кто-то даже на коньках катается по улице, - сказал Глеб Никитин.

Он также отметил, что из-за неспособности некоторых руководителей выстроить системную работу, приходится контролировать ситуацию в ручном режиме.

- Всем главам муниципалитетов в ближайшие сутки стоит своими ногами и без коньков пройтись по территориям, оценить качество уборки. Я жду отчет от каждого из глав по результатам личной проверки. Мы же сравним эти данные с поступающими от граждан сигналами. Такие инспекции должны стать регулярными. Главам тех муниципалитетов, где люди не могут безопасно передвигаться по улице, должно быть стыдно, - подчеркнул губернатор.

Напомним, в период с 9 по 16 декабря в Нижегородской области зафиксировано 392 случая травмирования людей из-за скользких дорог. Только на минувшей неделе за медицинской помощью обратились 163 жителя Нижнего Новгорода. В районах региона по поводу травм, полученных в результате падения, к медикам обратились 229 человек.