«Медитировали с варганом и бубном, пили шаманский чай»: нижегородские моржи декабрьской ночью устроили заплыв на Щелковском хуторе

Если кто-то вдруг оказался бы в полночь 12 декабря на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде, он был бы очень удивлен: на Втором озере в проруби весело плескались люди. И это в минусовую-то погоду!

- Я замерз, посмотрев эти фото, - прокомментировал выложенные в социальной сети фотографии Алексей Соболев.

- В горячей ванне лучше, - заметил Сергей Муравьев.

- Молодцы, уважаю! Ведут здоровый образ жизни! Так держать, девчонки! Не обращайте внимания на завистников, - посоветовала Галина Новосадова.

«Медитировали с варганом и бубном, пили шаманский чай»: нижегородские моржи декабрьской ночью устроили заплыв на Щелковском хутореФото: СОЦСЕТИ

- Мы купаемся круглый год, а в ту ночь нас было четверо. Еще трое составили компанию, но в воду не погружались, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» одна из организаторов нижегородского клуба моржей «Варяг» Мирослава Новожилова. – Кроме купания, мы также медитировали с варганом и бубном, гуляли по лесу и пили шаманский травяной чай.

По словам Мирославы, моржеванием и практиками выживания в экстремальном холоде она занимается уже несколько лет, и это стало ее образом жизни.

- Я изменилась в корне. Как с физической точки зрения, так и с духовной, полностью поменялось мировоззрение. Я обрела свободу, гармонию с собой и окружающим миром, стрессоустойчивость, железную волю, забыла, что такое врачи и аптеки. Теперь мой девиз такой: для жизни нужны холод, голод и движение. Счастье в элементарных вещах, природы дала человеку все, чтобы быть счастливым, но люди вечно все усложняют, - поделилась Мирослава Новожилова.