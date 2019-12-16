«Боится остаться один»: В Нижегородской области захотели усыпить таксу, у которой умер хозяин

Нелегкая доля выпала рыжей таксе по кличке Рэй. Хозяин, спасший его от голодной смерти, умер, и судьба мальчишки вновь оказалась на волоске. Пятилетний пес две недели жил в ледяном деревенском доме в Семеновском районе, пока дочь пенсионера думала, что делать с хвостатым «наследством». И ничего лучше не придумала, как избавиться от собаки.

- Возьму да усыплю, - отрезала женщина.

У рыжего пса сильный мужской характер.Фото: СОЦСЕТИ

К счастью, нашлись добрые люди, приютившие 5-летнего кобеля. Однако оставить у себя не смогли - настоящий охотник Рэй не ужился с домашним котом. Так еще через пару недель пес оказался у нижегородки Светланы Ивановой (имя и фамилия изменены по просьбе героя. - Прим. ред.).

- Еще побывал в гостях у Ани Березиной, и опять мы его забрали. Долго рассказывать, по каким причинам он путешествовал туда-сюда. Была необходимость, - выдохнула женщина. - Мы его привели в отличную форму, согрели и оживили собачью душу после смерти хозяина.

По словам Светланы, с каждым днем рыжее чудо с пепельным любопытным носом все больше радует временных хозяев. Мальчик невероятно эмоциональный, понимающий и, конечно, забавный, как все таксы.

- Лапками толстыми обнимает. Я его лягушонком зову, потому как смешно бегает по дому на своих коротких лапках. Уши в стороны, всех бодрит, с каждым норовит поиграть. На руках так прижимается всей тушкой, будто боится опять остаться один. И постоянно старается быть хорошим, чтобы погладили или доброе слово сказали. Ходит к ногам прижимается то бочком, то мордой, - рассказала нижегородка в группе приюта для такс «Марта» в соцсети «Вконтакте».

Сейчас Светлана пытается пристроить Рэя в новую любящую семью без маленьких детей и других животных (все-таки у рыжего пса сильный мужской характер). Мальчик кастрированный и привитый. Вдобавок ко всему обработан от блох и клещей, имеет специальный ветеринарный паспорт.

- Повторюсь, характер у него мужской. Любит играть, веселый, упитанный, ест все подряд, как пылесос, - улыбается временная хозяйка Рэя. - Спит на месте, но может и покуситься втихаря на хозяйскую кровать. На улице дисциплинированный, но мощный, как настоящая такса. Любит «поговорить», без нужды не лает, очень любвеобильный. Обниматься и гладиться готов круглосуточно. Жизнерадостность и энергия бьют фонтаном. В то же время способен защитить себя и хозяина. Настоящий боец!

Семья, приютившая несчастную собаку, верит в рождественское чудо и надеется, что скоро малыш найдет хозяина.