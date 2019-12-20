Корма для животных ThePet+

ThePet+ - динамично развивающаяся на рынке питания домашних животных молодая торговая марка международной компании Dibaq, которая представляет продукты класса Холистик, отвечающие самым актуальным тенденциям в области готовых кормов для домашних животных. Рецептура кормов thePet+ была разработана специалистами - опытными диетологами на протяжении пяти лет и проходила тестирование в течение 3 лет. За два года присутствия на рынке зоотоваров марка завоевала доверие владельцев животных во многих странах и завоевала несколько наград, как лучший выбор потребителей.

Продукция изготавливается из экологически безопасных продуктов высокого качества: мяса цыпленка, куриного и рыбного филе. Правильный обмен веществ в организме домашнего питомца обеспечивает высокий уровень содержания незаменимых аминокислот. Для обеспечения легкого усвоения продукта применяется один из новейших методов (процесс микронизации), который переводит сырье в измельченно-однородное состояние.

Важные преимущества корма The Pet+.

Ветеринарные специалисты и диетологи компании находятся в постоянном поиске новых решении в питании животных. Именно поэтому в производстве кормов The Pet+ применяются передовые технологии. Использование свежей мясной продукции в качестве базового сырья является одним из главных преимуществ и поводом для гордости компании. Кроме этого, в собственных исследовательских лабораториях на регулярной основе проводятся контроль-тесты с целью выведения стабильной концепции безопасности кормов и их гипоаллергенности. Микробиологическую безопасность и соответствие официальным данным обеспечивает термическая обработка при 133 градусах от 20 минут и параметре давления в 3 bar.

Также руководство Департамента по санитарному контролю и контролю по качеству в компании подтверждает соответствии продукции The Pet+ действующим нормативам по отсутствию ГМО в выпускающейся продукции. Кроме этого, в промышленных рационах The Pet+ отсутствуют белки жвачных животных.

Холистик корма The Pet+.

Питание категории холистик отличается от других видов, прежде всего, качеством. Для таких рационов отбирается мясное сырье без гормонов роста и наличия тяжелых металлов. Исключаются всевозможные вредные для организма собак добавки. Такого плана корм легко усваивается и в большинстве случаев способствует избавлению многих проблем со здоровьем.

Отличительные параметры кормов холистик:

- Подробный состав продукта с перечислением всех компонентов;

- Отсутствие глютена и крахмала;

- Исключение субпродуктов, использование качественного мяса;

- Наличие пребиотиков, антиоксидантов, витаминов натурального происхождения.

- Используемое сырье (мясо, овощи, ягоды, травы) проходят тщательный отбор.

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