2019-12-13T16:37:41+03:00
Звезды

«Конкретно завела»: Неадекватная незнакомка заставила Ирину Пегову попотеть

Избавляться от негативных эмоций актриса пошла в спортзал [видео]
Анна МИГАЛОВА
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У актрисы пятница не задалась с самого утра.У актрисы пятница не задалась с самого утра.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У актрисы театра и кино Ирины Пеговой пятница не задалась с самого утра. По ее словам, тело не слушалось, а голова была тяжеленной. Но все-таки звезда «СуперБобровых» собралась с силами и отправилась на танцевальную репетицию. Занятие прошло непросто - как-никак полтора месяца не занималась танцами. Потом по расписанию шла функциональная тренировка.

pegovairinapegovairina
Ирина Пегова не пропускает тренировки в спортзале
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- На нее совсем не было ни сил, не желания, - призналась Ирина в Инстаграме. - Но на въезде на парковку мне попалась сильно темпераментная девушка на красном авто, которая взъезжала после меня. На два долго неоткрывающихся шлагбаума она так сигналила, что меня конкретно завела. И потом моя часовая тренировка пошла на раз-два-три!

Артистка поблагодарила незнакомку за ее нежелание ждать, так как это побудило в Ирине желание попрыгать и попотеть.

- Вы взбрызнули мне адреналин, - добавила Пегова под публикацией видео, на котором она усиленно качает пресс с персональным фитнес-инструктором.

Подписчики оценили усилия артистки быть стройной и красивой.

- Еще одно доказательство, что привлекательный внешний вид - это результат большого труда, сила воли, характер и умение перевести негатив в позитив, - прокомментировала пост guseinova3618.

- Ирочка, вы молодец. Тренировка очень функциональная! - добавила grivaluba62.

- Сколько жизненной энергии, упорства и силы воли, - отметил fedor.ryzhov2006.

- Труженица! Есть, чему поучиться, - похвалила irinaborovskaa21784.

ИСТОЧНИК KP.RU

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