Арзамасский председатель Совета ветеранов отстоял право на индексацию пенсии

Ветеранские организации едва не прекратили свою деятельность в Нижегородской области – в том числе и в городе Арзамасе. Спасло вмешательство депутата областного Законодательного собрания Олега Лавричева, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

– Уже семь лет я работаю председателем городского Совета ветеранов, – рассказывает председатель организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Арзамаса Евгений Березин. – В феврале этого года пенсионный фонд сообщил мне письмом, что теперь на своей выборной должности я считаюсь работающим пенсионером. Соответственно, не должен получать индексацию пенсии. Хотя работаю я безвозмездно. Получается парадокс: работая на благо ветеранов, я не просто ничего не получаю, но и теряю то, что когда-то заработал честным трудом – моя пенсия перестала индексироваться. С февраля я потерял 20000 рублей.

Совет ветеранов города Арзамаса – некоммерческая общественная организация, зарегистрированная в региональном Министерстве юстиции, в налоговом органе, имеющая лицевой счет в банке. Движение всех средств легко можно проследить. Председатель Совета не имеет трудового договора, заработная плата на выборной должности не предусмотрена. Кроме того, за несогласие с распоряжением пенсионного фонда и отказ от предоставления персонифицированных данных ему грозил ежемесячный штраф 500 рублей.

Председатели общественных ветеранских организаций таких крупных городов, как Саров, Дзержинск и Павлово, также получили извещения о лишении индексации.

– Мы крутились, вертелись, разбирались, – говорит Евгений Березин. – Мне пришло аргументированное разъяснение от ПФР, Министерства социальной политики, почему я все-таки отношусь к категории работающих пенсионеров. Я уже махнул на все рукой, решил уйти. Работать в ущерб себе – кому это надо? То же самое сказали и мои коллеги из других городов. Все их обращения положительных результатов также не дали. Последней надеждой было написать письмо Олегу Вениаминовичу Лавричеву, что я и сделал.

Олег Лавричев отправил депутатское обращение в ГУ УПФР по Арзамасскому району с просьбой высказать аргументированное мнение по этому вопросу. В частности, сохраняется ли за пенсионерами право на индексацию пенсии, если они выполняют общественную работу без вознаграждения в общественной организации.

Вскоре Евгению Березину пришло письмо от Пенсионного фонда ПФО. В нем говорилось, что «председатели и члены общественных организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, являются неработающими гражданами. Пенсия им выплачивается с учетом индексации».

– Так я снова стал неработающим пенсионером. Справедливость восторжествовала, – отмечает председатель городского Совета ветеранов. – Я отправил эту бумагу своим коллегам в Дзержинск и Саров. Благодаря ей они тут же добились возврата статуса неработающих пенсионеров. Огромное спасибо Олегу Вениаминовичу, без преувеличения, от лица всех ветеранских организаций Нижегородской области. Решился не только мой вопрос, но и их тоже. Сейчас я принимаю от них звонки с благодарностями. А ведь все мы уже были готовы оставить эту работу. Не думаю, что на наше место нашлись бы желающие работать себе в минус.

На прошлой неделе Евгений Березин получил полную компенсацию от ПФР за недополученные за 9 месяцев денежные средства от неиндексированной пенсии.

Подобная ситуация сложилась и в других регионах страны. Решение этой проблемы дошло до уровня Министерства труда и социальной защиты РФ.

В настоящее время председатели некоммерческих общественных организаций, безвозмездно выполняющие общественную работу, как и прежде, сохраняют за собой право на индексацию пенсии.