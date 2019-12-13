Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков выиграл второй этап юниорского Кубка мира

Арзамасский саблист, мастер спорта России Кирилл Тюлюков выиграл второй этап юниорского Кубка мира в этом сезоне. После победы на сочинском Кубке Черного моря он стал лучшим и на турнире в Польше. С победой спортсмена поздравили на родине в его родном городе, на его первой тренировочной площадке – в спортклубе «Знамя» АО «АПЗ», сообщает пресс-служба предприятия.

Кирилл Тюлюков завоевал золото этапа Кубка мира 8 декабря в польском городе Сосновце. Он уверенно вышел в четвертьфинал, где встретился с итальянцем Мичеле Галло. При счете 14:14 пятнадцатым ударом вырвал победу в поединке. В полуфинале Кирилл взял верх над Джексоном Мак-Брайдом из США со счетом 15:11, а в финале одолел француза Дункана Гленаделя – 15:10.

– К успехам не привыкаю – каждый новый турнир как первый, – рассказал Кирилл. – Все бои этого турнира дались непросто. Самой сложной стала встреча с итальянцем. Я сумел собраться с мыслями и победить. Перед каждым поединком себя морально настраиваю, успокаиваю. Нужно быть уверенным в себе, не бояться побеждать и делать свою работу.

Наставники спортсмена – тренеры высшей категории, мастера спорта Вадим Карпычев и Николай Хозин. Для каждого из них успехи Кирилла – заслуженный повод для гордости.

– Кирилл достаточно спокойный человек на дорожке, всегда может вовремя собраться и выдать то, что должен, – отметил Николай Хозин. – Дело в его трудоспособности, в том, что слышит наставника, во время боя реагирует на рекомендации тренера.

С очередным триумфом Кирилла Тюлюкова поздравил начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций Арзамасского приборостроительного завода Константин Аргентов. От лица председателя Спортивной федерации фехтования Нижегородской области, генерального директора АПЗ Олега Лавричева он поблагодарил спортсмена и его наставников за плодотворную работу, вручив подарочные сертификаты.

– Мы называем Кирилла чемпионом, ни капли не преувеличивая, – подчеркнул Константин Аргентов. – Завоевав золотые медали на двух этапах Кубка мира, он поднялся на первое место в юниорском спортивном рейтинге. Приятно принимать на арзамасской земле такого спортсмена, тем более что он – воспитанник нашего СК «Знамя». Мы гордимся Кириллом, рады, что он идет достойным спортивным путем. Ждем, что он станет членом взрослой сборной России и возьмет еще не одно золото на соревнованиях высокого уровня.

– До недавнего времени медали мирового и европейского уровня Кирилл завоевывал в командных видах. И вот сейчас два первых личных золота. Это дает стимул к развитию спортсменов всей Нижегородской области, а арзамасцев – вдвойне. Юные фехтовальщики, воспитанники спортклуба «Знамя», знают Кирилла лично, оттого стремятся показать такие же результаты. Главная наша цель – попадание Кирилла во взрослую сборную. Для этого у нас есть все: потенциал и целеустремленность самого Кирилла, ресурсы федерации фехтования региона во главе с Олегом Вениаминовичем Лавричевым, который делает многое для развития фехтования в регионе. Статистика показывает, что число фехтовальщиков в Нижегородской области с каждым годом растет, выше становятся и результаты спортсменов. Это значит, мы на правильном пути, - отметил исполнительный директор Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Вадим Карпычев.