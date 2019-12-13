2019-12-13T15:36:59+03:00
Общество

Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков выиграл второй этап юниорского Кубка мира

Соревнования проходили в польском городе Сосновце
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков выиграл второй этап юниорского Кубка мираАрзамасский саблист Кирилл Тюлюков выиграл второй этап юниорского Кубка мираФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Арзамасский саблист, мастер спорта России Кирилл Тюлюков выиграл второй этап юниорского Кубка мира в этом сезоне. После победы на сочинском Кубке Черного моря он стал лучшим и на турнире в Польше. С победой спортсмена поздравили на родине в его родном городе, на его первой тренировочной площадке – в спортклубе «Знамя» АО «АПЗ», сообщает пресс-служба предприятия.

Кирилл Тюлюков завоевал золото этапа Кубка мира 8 декабря в польском городе Сосновце. Он уверенно вышел в четвертьфинал, где встретился с итальянцем Мичеле Галло. При счете 14:14 пятнадцатым ударом вырвал победу в поединке. В полуфинале Кирилл взял верх над Джексоном Мак-Брайдом из США со счетом 15:11, а в финале одолел француза Дункана Гленаделя – 15:10.

– К успехам не привыкаю – каждый новый турнир как первый, – рассказал Кирилл. – Все бои этого турнира дались непросто. Самой сложной стала встреча с итальянцем. Я сумел собраться с мыслями и победить. Перед каждым поединком себя морально настраиваю, успокаиваю. Нужно быть уверенным в себе, не бояться побеждать и делать свою работу.

Наставники спортсмена – тренеры высшей категории, мастера спорта Вадим Карпычев и Николай Хозин. Для каждого из них успехи Кирилла – заслуженный повод для гордости.

– Кирилл достаточно спокойный человек на дорожке, всегда может вовремя собраться и выдать то, что должен, – отметил Николай Хозин. – Дело в его трудоспособности, в том, что слышит наставника, во время боя реагирует на рекомендации тренера.

С очередным триумфом Кирилла Тюлюкова поздравил начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций Арзамасского приборостроительного завода Константин Аргентов. От лица председателя Спортивной федерации фехтования Нижегородской области, генерального директора АПЗ Олега Лавричева он поблагодарил спортсмена и его наставников за плодотворную работу, вручив подарочные сертификаты.

– Мы называем Кирилла чемпионом, ни капли не преувеличивая, – подчеркнул Константин Аргентов. – Завоевав золотые медали на двух этапах Кубка мира, он поднялся на первое место в юниорском спортивном рейтинге. Приятно принимать на арзамасской земле такого спортсмена, тем более что он – воспитанник нашего СК «Знамя». Мы гордимся Кириллом, рады, что он идет достойным спортивным путем. Ждем, что он станет членом взрослой сборной России и возьмет еще не одно золото на соревнованиях высокого уровня.

– До недавнего времени медали мирового и европейского уровня Кирилл завоевывал в командных видах. И вот сейчас два первых личных золота. Это дает стимул к развитию спортсменов всей Нижегородской области, а арзамасцев – вдвойне. Юные фехтовальщики, воспитанники спортклуба «Знамя», знают Кирилла лично, оттого стремятся показать такие же результаты. Главная наша цель – попадание Кирилла во взрослую сборную. Для этого у нас есть все: потенциал и целеустремленность самого Кирилла, ресурсы федерации фехтования региона во главе с Олегом Вениаминовичем Лавричевым, который делает многое для развития фехтования в регионе. Статистика показывает, что число фехтовальщиков в Нижегородской области с каждым годом растет, выше становятся и результаты спортсменов. Это значит, мы на правильном пути, - отметил исполнительный директор Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Вадим Карпычев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Айсен Николаев, глава Якутии: «Точечными мерами Арктику не поднять»
11 декабря в московском представительстве республики Саха (Якутия) прошло второе заседание Ленского клуба, где ведущие эксперты нашей страны обсуждают проблемы жизни и развития арктических территорий России
Новости 24
Нижегородская область получила более миллиарда рублей на благоустройство
32 стройки Нижегородской области получили проектное финансирование банков
Нижегородские «тимуровцы» спасли женщину от насильника
Нижегородские молодежные лидеры подвели итоги года
Кинозал и модельная библиотека открылись в Нижегородской области
Экспорт из Нижегородской области в страны Азии увеличился на 32%
«Батареи чуть теплые»: в квартирах нижегородцев похолодало из-за очередной аварии на теплосетях
Премьера пластилинового мультфильма состоится в Нижнем Новгороде
Спортивную школу №8 передадут в собственность Нижегородской области
Трое жителей Нижегородской области погибли в ДТП
В Нижнем Новгороде потеплеет к воскресенью
Нижегородские теннисистки – лучшие в России
Нижегородским школьникам предлагают хорошо учиться за айфон
Нижегородские предприниматели могут получить субсидию на сертификацию продукции
В нижегородское метро после капремонта вернулись 26 отремонтированных вагонов
Айрат Ахметшин возглавил СУ СКР по Нижегородской области
Автолавки поехали в удалённые районы Нижегородской области
Недостроенный нижегородский ФОК передадут в собственность региона
Дни открытых дверей для нижегородцев порекомендует проводить управляющим компаниям ГЖИ
Нижегородскую пенсионерку могли посадить на 8 лет за выращивание мака
Нижегородцы обсуждают кровавый рассвет и снеговиков из капусты
Нижегородцы получили премию "Семейная реликвия"
В Нижнем Новгороде завели дело на водителя, сбившего пенсионерку на переходе
В Нижегородской области появилось первое приложение для незрячих пассажиров
Нижегородцам советуют быть внимательнее при покупке билетов на елки
Сегодня в Нижнем Новгороде самый холодный день за две недели
Корона нижегородских мастеров помогла одержать победу в финале всемирного конкурса красоты
В Нижегородской области отремонтировали 44 км федеральных трасс
На улицы Нижнего Новгорода вышли новые автобусы