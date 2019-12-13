2019-12-13T15:51:01+03:00
Общество

"Бабушка и внучка в тяжелом состоянии": нижегородец изрезал ножом всю свою семью

Преступление произошло сегодня ночью
Елена ЛАЗАРЕВА
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Причины жестокого нападения предстоит выяснить следствиюПричины жестокого нападения предстоит выяснить следствиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь на 13 декабря в квартире дома в деревне Большие Поляны Воскресенского района Нижегородской области 36-летний глава семейства напал с ножом на своих родителей 60 и 59 лет, и на свою 10-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Нижегородской области.

- Нападение произошло внезапно, без каких-либо на то причин. 60-летняя женщина и ее внучка доставлены в больницу, их состояние медиками оценивается как тяжелое, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе СУ СКР по региону. Раны 59-летнего пенсионера не настолько тяжелые.

После нападения подозреваемый скрылся с места преступления в неизвестном направлении, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Нижнем Новгороде уже утром 13 декабря.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего).

В ближайшее время жителю Воскресенского района будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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