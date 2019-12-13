2019-12-13T14:24:08+03:00
Общество

Чемпионат и первенство ПФО по пауэрлифтингу состоялись в Арзамасе

Соревнования проходили три дня, и в них приняли участие 162 спортсмена
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Чемпионат и первенство ПФО по пауэрлифтингу состоялись в АрзамасеЧемпионат и первенство ПФО по пауэрлифтингу состоялись в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Чемпионат и первенство ПФО по троеборью и классическому троеборью состоялись в ФОКе «Звездный» в Арзамасе. Соревнования проходили три дня, в них принимали участие 162 спортсмена из 13 регионов ПФО и было разыграно более 50 комплектов наград, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

От спортклуба «Знамя» АО «АПЗ» выступали мастера спорта по пауэрлифтингу Антон Гирник и Александр Суханов. Оба занимаются под руководством тренера Сергея Шипова.

Титулованная арзамасская спортсменка Надежда Чурилова выступила на турнире в качестве секретаря и судьи соревнований. Кстати, на последнем чемпионате мира по пауэрлифтингу в Дубае Надежда Чурилова была выбрана председателем молодежного комитета Международной федерации пауэрлифтинга и теперь будет представлять интересы нашей страны на мировом уровне.

– Не первый раз нахожусь на состязаниях в таком статусе. Комфортно себя чувствую в этой роли. Но внутри я также спортсмен и борец. Поэтому, когда вижу, как поднимается штанга, во мне зажигается огонь. Сама готова выйти на помост, – рассказала Надежда Чурилова. – Выражаю благодарность генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву за поддержку арзамасских пауэрлифтеров. Он является примером для многих руководителей нашего города.

Олег Лавричев посетил последний день соревнований. Ему был вручен памятный знак «За вклад в развитие Спортивной федерации Нижегородской области по пауэрлифтингу в 2019 году».

По итогам чемпионата и первенства первое место среди ветеранов в весовой категории до 83 кг завоевал Антон Гирник. Бронзу среди мужчин получил Александр Суханов в весовой категории до 105 кг. В командных соревнованиях спортсмены Нижегородской области поднялись на третью ступень пьедестала.

– В Арзамасе сильная команда атлетов, которых тренирует Сергей Шипов. Мы не первый раз проводим соревнования в вашем городе, а все потому, что здесь хорошая база, отвечающая всем нашим требованиям, - отметил президент Спортивной федерации Нижегородской области по пауэрлифтингу Дмитрий Яшурин.

– Свою победу я посвятил отцу, его памяти. Поймал кураж и смог отлично выступить. Для меня пауэрлифтинг – это жизнь, без него уже не представляю себя, - поделился один из победителей – Сергей Серов из города Сарова.

– В пауэрлифтинг пришла из танцев, занимаюсь уже семь лет. По профессии я бухгалтер. После сдачи годового отчета хочется прийти в зал и завязать штангу в узел. Сегодня мой личный рекорд в тяге становой – 335 кг, - рассказала чемпионка среди ветеранов-женщин Юлия Кошурина.

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