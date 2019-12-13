В Арзамасе состоится первенство России по фехтованию

Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года состоится в Арзамасе с 22 по 28 января 2020 года. Заседание оргкомитета по подготовке мероприятия прошло в администрации города Арзамаса. Организаторов первенства выступает АО «АПЗ», сообщает пресс-служба предприятия.

На заседании рассматривали вопросы, касающиеся материально-технического оснащения, встречи и размещения участников, гостей и судей. Также речь зашла о транспортной логистике, медицинском обеспечении, торжественной церемонии открытия, информационной поддержке и освещении в СМИ, финансовой базе турнира, сувенирах и памятных подарках.

Все три вида первенства – рапира, сабля и шпага – будут проходить в ФОКе «Звездный», где для этого будут задействованы три зала: универсальный, для фитнеса и для единоборств. 16 фехтовальных дорожек предоставит Федерация фехтования России.

Волонтеры Центра развития добровольчества «Мой город» займутся встречей гостей, помогут в технической подготовке интернет-трансляций и работе секретариата. Медицинскую помощь при необходимости окажут бригады сотрудников городской больницы скорой помощи имени Владимирского и медпункта АПЗ. Также на мероприятии будет дежурить бригада скорой помощи. С каждой дорожки будет вестись онлайн-трансляция.

Кроме сувенирной продукции с символикой первенства, каждый призер соревнований буквально увезет с собой частичку Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина. Специально к турниру на предприятии изготовят памятные медали с символикой ФФР и юниорского Первенства России 2020 года. В гальваническом цехе на них нанесут покрытие золотого, серебряного и бронзового оттенков. Как отметила присутствовавшая на заседании председатель судейско-технической комиссии, главный специалист по организации и проведению соревнований ФФР Мария Синявская, такого на российских первенствах еще не было.

Содержание торжественной церемонии открытия первенства пока держится в секрете. В этом году Арзамасский приборостроительный завод изготовил красочные штандарты с названиями регионов страны, в том числе с учетом расположения основных фехтовальных школ.

Также обсуждалась возможность проведения экскурсионных программ для молодых спортсменов из других регионов, с посещением музеев и исторических мест города и района.

– Мы прошлись по основным организационным вопросам, поставили актуальные задачи. Ближе к началу соревнований оргкомитет соберется еще раз, проверим степень готовности по каждому направлению, – отметил возглавлявший заседание заместитель председателя Арзамасской городской Думы Константин Аргентов. – Город принял на своей территории уже 12 турниров такого уровня. Это Первенство станет 13-м по счету. Надеюсь, что это число станет для Арзамаса счастливым и в организационном, и в спортивном плане.

Цифры

На юниорское Первенство России в Арзамас приедут около 1000 спортсменов, судей и почетных гостей.