2019-12-19T14:01:14+03:00
Общество

Пересмотром маршрутной сети в Нижнем Новгороде теперь займется региональное правительство

Большие перемены ожидают и транспортную сферу Кстово, Городца, Богородска, Дзержинска, Балахны, Арзамаса и города Бор.
Елена КАРАЛ
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Пересмотром маршрутной сети в Нижнем Новгороде теперь займется региональное правительствоПересмотром маршрутной сети в Нижнем Новгороде теперь займется региональное правительство
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Пересмотром маршрутной сети общественного транспорта восьми городов нижегородской агломерации теперь займется правительство региона. Депутаты Заксобрания Нижегородской области одобрили соответствующий законопроект, внесенный по инициативе губернатора Глеба Никитина, передав полномочия по определению маршрутов на региональный уровень. Решение было принято на заседании ЗС НО 19 декабря.

Пересмотр маршрутной сети коснется Нижнего Новгорода, Кстово, Городца, Богородска, Дзержинска, Балахны, Арзамаса и города Бор. Такие меры необходимы из-за многочисленных проблем, выявленных в транспортной сфере региона.

Как показал анализ, муниципальные и межмуниципальные автобусы хаотично дублируют не только друг друга, но и электротранспорт. На некоторых направлениях автобусов не хватает, из-за чего пассажиры ездят с пересадками, пользуются услугами нелегальных перевозчиков или предпочитают личные автомобили.

Исправить ситуацию и объединить в единую систему транспорт восьми городов предложил минтранс Нижегородской области. Изменения коснутся более двух миллионов жителей агломерации.

- Сегодня мы говорим о первом шаге в оптимизации работы пассажирского транспорта. Речь идет не только об автобусах, но и об электротранспорте. В перспективе мы рассматриваем расширение действия этого проекта на остальные города и районы, - прокомментировал Глеб Никитин.

Губернатор также пояснил, что благодаря пересмотру, можно будет оценить стоимость километра на каждом из направлений. Изменится и принцип конкурентных процедур по выбору перевозчиков, обслуживающих маршруты. Конкурсная документация будет содержать информацию о количестве, вместимости, интервалах движения и техническом оборудовании автобусов.

Независимо от формы собственности (муниципальная или частная), предприятие будет получать фиксированную плату за обслуживание маршрута. Цена также будет указываться в конкурсной документации и не будет зависеть от количества перевезенных людей.

До принятия законопроекта в двух чтениях, вопрос подробно обсудили на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания. Полномочия будут переданы Нижегородской области с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что управление общественным транспортом восьми городов может быть передано единому оператору. Ему предлагается в будущем поручить ликвидацию дублирующих маршрутов, проведение конкурсов и определение перевозчиков в рамках конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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