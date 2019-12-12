2019-12-12T18:41:24+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде оштрафован отец виновника ДТП с участием школьников

Смертельная авария произошла на улице Горького 7 декабря
Анна МИГАЛОВА
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Александр Пильганов ушел на пенсию с поста заместителя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области в 2014 году.Александр Пильганов ушел на пенсию с поста заместителя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области в 2014 году.
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Бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова оштрафовали за передачу управления своим автомобилем сыну Виктору, который стал виновником смертельного ДТП на улице Горького 7 декабря 2019 года.

В страшном ДТП на улице Горького погибла мама одной из пострадавших школьниц. Фото: скриншот с видео

В страшном ДТП на улице Горького погибла мама одной из пострадавших школьниц.Фото: скриншот с видео

Как «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, владелец машины, в которой находился виновник чудовищной автокатастрофы в центре Нижнего Новгорода, привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им.

- Ему назначено наказание в виде штрафа, - заявили в Управлении, не уточнив при этом, какой именно размер наложенного штрафа.

Вместе с тем в Кодексе об административных правонарушениях РФ отмечается, что за это нарушение предусматривается штраф в размере трех тысяч рублей.

Сын генерала Виктор Пильганов арестован на два месяца. Фото: СОЦСЕТИ

Сын генерала Виктор Пильганов арестован на два месяца.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, еще в день аварии «Комсомольской правде» стало известно, что «Тойота», которой управлял виновник аварии на улице Горького, принадлежит бывшему заместителю начальника Главного управления МВД России по Нижегородской области - начальнику Главного следственного управления Александру Пильганову. А за рулем в момент аварии находился его 43-летний сын Виктор Пильганов. Спустя несколько дней эту информацию наконец подтвердили в Московском районном суде. 9 декабря мужчину, подозреваемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 47-летней нижегородки. Его арестовали на два месяца.

«Комсомолка» рассказывала, что вечером 7 декабря недалеко от Театра юного зрителя была сбита группа школьников вместе с сопровождающими их взрослыми. В результате ДТП девять детей и два учителя были госпитализированы. Мама одной из учениц скончалась в реанимации. Сообщалось, что задержанный Виктор Пильганов уже был лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде.

СПРАВКА «КП»

5 декабря 2014 года генерал-майор юстиции Александр Пильганов, замначальника ГУ МВД России по Нижегородской области - начальник Главного следственного управления на основании личного решения об увольнении из органов внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе, освобожден от занимаемой должности.

За 39 лет службы в следственных органах МВД России Александр Пильганов прошел путь от рядового милиционера до заместителя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области.

Генерал-майор был поощрен государственными и ведомственными наградами, среди которых медаль « Г. В. Жукова», нагрудный знак «За отличную службу в МВД», медаль «За безупречную службу», нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД», медаль «За доблесть в службе».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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