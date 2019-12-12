«Ему стало плохо»: В Нижнем Новгороде прекращены поиски 70-летнего пенсионера и его собаки

70-летний житель Московского района заставил своих родных прилично поволноваться, когда не вернулся с выгула собаки. К поискам пенсионера и его питомца пришлось подключить волонтеров.

Ночью 11 декабря волонтеры объявили срочный сбор на поиски нижегородца.

Информация о пропавшем пенсионере Геннадии К. появилась в группах поисково-спасательного отряда «Волонтер» около полуночи 11 декабря. Добровольцы сообщили о срочном сборе на поиски нижегородца, который вышел из дома по улице Павла Орлова около 16 часов дня.

- Внимание! Срочный сбор на поиск! - объявили добровольцы.

Вместе с пенсионером разыскивался и его питомец. Фото: ПСО "Волонтер."

Однако уже утром следующего дня поисковики поделились радостной новостью о том, что пропавший пенсионер и его собачка нашлись.

- Всем большое спасибо за помощь и быстрое реагирование! - написали активисты.

Как рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин, пожилой собачник почувствовал себя нехорошо во время прогулки.

- Отчего-то перенервничал, и ему стало плохо. Хорошо хоть таблетки захватил с собой, - сообщил Шухрин.

Мужчина смог дойти до соседа, который пустил его к себе домой. Там Геннадий К. и его питомец пробыли до полпятого утра.

- Несмотря на то, что стучали во все двери, этот сосед так и не открыл дверь, - добавил руководитель ПСО. - Домой вернулся самостоятельно. Собака была с ним.