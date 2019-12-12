2019-12-12T11:58:34+03:00
Общество

«Ему стало плохо»: В Нижнем Новгороде прекращены поиски 70-летнего пенсионера и его собаки

Домой пожилой мужчина вернулся спустя десять часов [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Мужчина ушел из дома около 16 часов 11 декабря, а вернулся под утро. Фото: ПСО "Волонтер."Мужчина ушел из дома около 16 часов 11 декабря, а вернулся под утро. Фото: ПСО "Волонтер."
Изменить размер текста:

70-летний житель Московского района заставил своих родных прилично поволноваться, когда не вернулся с выгула собаки. К поискам пенсионера и его питомца пришлось подключить волонтеров.

Ночью 11 декабря волонтеры объявили срочный сбор на поиски нижегородца.

Ночью 11 декабря волонтеры объявили срочный сбор на поиски нижегородца.

Информация о пропавшем пенсионере Геннадии К. появилась в группах поисково-спасательного отряда «Волонтер» около полуночи 11 декабря. Добровольцы сообщили о срочном сборе на поиски нижегородца, который вышел из дома по улице Павла Орлова около 16 часов дня.

- Внимание! Срочный сбор на поиск! - объявили добровольцы.

Вместе с пенсионером разыскивался и его питомец. Фото: ПСО "Волонтер."

Вместе с пенсионером разыскивался и его питомец. Фото: ПСО "Волонтер."

Однако уже утром следующего дня поисковики поделились радостной новостью о том, что пропавший пенсионер и его собачка нашлись.

- Всем большое спасибо за помощь и быстрое реагирование! - написали активисты.

Как рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин, пожилой собачник почувствовал себя нехорошо во время прогулки.

- Отчего-то перенервничал, и ему стало плохо. Хорошо хоть таблетки захватил с собой, - сообщил Шухрин.

Мужчина смог дойти до соседа, который пустил его к себе домой. Там Геннадий К. и его питомец пробыли до полпятого утра.

- Несмотря на то, что стучали во все двери, этот сосед так и не открыл дверь, - добавил руководитель ПСО. - Домой вернулся самостоятельно. Собака была с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Новгороде завели дело на водителя, сбившего пенсионерку на переходе
В Нижегородской области появилось первое приложение для незрячих пассажиров
Нижегородцам советуют быть внимательнее при покупке билетов на елки
Сегодня в Нижнем Новгороде самый холодный день за две недели
Корона нижегородских мастеров помогла одержать победу в финале всемирного конкурса красоты
В Нижегородской области отремонтировали 44 км федеральных трасс
На улицы Нижнего Новгорода вышли новые автобусы
«Поезда здоровья» посетили 145 населенных пунктов Нижегородской области
В Нижнем Новгороде перекроют движение на время хоккейного матча
Нижегородцы могут купить елку на льготных условиях
Нижегородцы не разбираются в лекарствах
Благоустройство на нижегородском Гребном канале официально завершено
Нижегородское «Торпедо» впервые проиграло подмосковному «Витязю»
В Нижнем Новгороде открылась выставка «Особый взгляд на мир»
По Нижнему Новгороду начал курсировать рождественский трамвай
Нижегородские баскетболисты прервали победное шествие испанцев
Башни Нижегородского Кремля отремонтируют
В Нижегородской области восстановлено 13 тысяч гектар леса
Нижегородская область вошла в рейтинг привлекательных регионов для отдыха на Новый год
Детский сад №68 в Нижнем Новгороде готовится к приему малышей
Роспотребнадзор дал нижегородцам советы по выбору сладких подарков
Двое нижегородских пожарных стащили пять аккумуляторов в местном совхозе
Шахматистки пополняют копилку медалей, завоеванных нижегородскими спортсменами
ЧОПовцы потеряли пистолет в Нижнем Новгороде
Один убит, второй в колонии: в Нижегородской области приятели повздорили из-за ста рублей
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ
В Нижний Новгород туристы чаще приезжают парами