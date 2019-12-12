Абсолютно несчастные собаки: почему их возвращают в приют

«Ладушка - абсолютно несчастная собака», - говорится в объявлении Нижегородского фонда защиты животных «Сострадание НН». Когда-то ее бросили хозяева, она скиталась по улицам, а затем оказалась в приюте. Неожиданно Ладу забрала домой пожилая дама, которая хотела, чтобы у нее жила тихая, послушная собачка. Через год женщина вернула питомицу, объяснив, что та не охраняет ее.

Как рассказала администратор фонда Виктория Маркушина, возрастных животных люди берут крайне редко.

- Ладушка - собачка возрастная, в приюте живет около четырех лет. То, что ее забрали, для нас было большим счастьем, потому что стареньких собак берут редко. Люди понимают, что животное проживет не так долго, не хотят привязываться, а потом смотреть, как животное погибает. Потом, у возрастных собачек бывают проблемы со здоровьем, и люди не желают брать на себя ответственность по уходу за ними, - пояснила Виктория.

Сотрудники приюта говорят, что уже смирились: вероятнее всего Лада встретит свою старость у них, если в ее жизни не произойдет чудо. Тем более собаку недавно прооперировали, удалив один глаз из-за глаукомы, и теперь Ладушка нуждается в лекарствах.

Бэси может вернуться в приют спустя два года. Фонд "Сострадание НН"

В ближайшее время в приют могут вернуть еще одну собаку по кличке Бэси, которая прожила у хозяев около двух лет. По их словам, собака обучена основным командам, ладит с детьми и другими животными, а вернуть ее собираются по независящим от самого животного причинам. Бэси молодая, но перенести возврат в вольер может крайне тяжело, как и большинство возвращенцев.

- Когда их привозят, конечно, мы принимаем их обратно, но животное зачастую целыми неделями не ест, приходится ставить капельницы, отправлять в госпиталь на стационарное лечение, потому что животное скучает, тоскует, не понимает, почему оно оказалось в приюте. Таким собакам особое внимание нужно: буквально кормить с рук, постоянно брать с собой, все время гладить, иначе в вольере такая собака просто не выживет, - рассказала сотрудница фонда.

Сейчас Бэси находится у владельцев, которые содержат ее, пока не найдутся другие хозяева. В приюте все же надеются на то, что собака обретет новый дом, а не попадет назад в вольер. Хотя сильный стресс ее ожидает в любом случае, передача новым заботливым хозяевам стала бы настоящим спасением.