Как выбрать правильный подарок к Новому году?

Задумываясь о новогоднем подарке, мы всегда стараемся выбрать то, что действительно порадует наших близких. Очевидно, что если подойти к выбору подарка правильно, то даже скромный по цене, но практичный и подобранный «с душой» подарок, порадует больше, чем дорогой, но совершенно не нужный «презент», который годами будет пылиться на полке.

Вы наверняка задумывались о том, из чего складывается цена той или иной вещи и вероятно сталкивались с тем, что хорошее не обязательно самое дорогое…. Если да, тогда эта статья для вас!

Одним из традиционных новогодних подарков, наряду с конфетами, мандаринами и праздничными напитками является косметика. И если мандаринами в наше время никого не удивишь, то качественной косметикой, пожалуй, удивить ещё можно…..

Действительно, косметика это то, без чего невозможно представить жизнь современного человека, косметика - это то, чем каждый день пользуются все: и женщины, и мужчины, и даже дети. Качественная натуральная косметика не только дарит радость от использования, но и позволяет решить многие проблемы и получить желаемый результат.

Фото: "Бел Фея"

Именно такую, натуральную и высококачественную косметику вы всегда можете приобрести в сети магазинов «БЕЛ ФЕЯ. Белорусская косметика». Попробовав белорусскую косметику, вы в полной мере сможете убедиться в верности фразы о том, что хорошее – не обязательно самое дорогое.

Почему мы так уверены в качестве белорусской косметики?

Наша уверенность объясняется тем, что Белорусские производители косметики имеют более чем 20 летний опыт производства и очень дорожат своей репутацией, государство осуществляет жёсткий контроль качества, а высокая конкуренция заставляет постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию в соответствии с общемировыми тенденциями.

Высокое качество «белорусской косметики» подтверждено сертификатами, экспертными оценками, многочисленными наградами престижных выставок, но лучшим подтверждением качества является любовь покупателей.

Закупая партии косметики непосредственно у предприятий - производителей, с которыми нас связывают многолетние партнёрские отношения, мы рады предложить вам качественную белорусскую косметику по доступным ценам.

Фото: "Бел Фея"

Действительно, наши цены вас приятно удивят.

Например, набор в состав которого входят: крем для рук, крем для ног и крем для тела, шампунь, жидкое мыло и гель для душа, обойдётся вам всего в 490 рублей.

Приглашаем вас в наши магазины, где вас ждёт огромный выбор косметики (более 2500 наименований!!!) который никого не оставит равнодушным, а внимательные продавцы – консультанты помогут сделать правильный выбор.

В период с 18 по 31 декабря 2019 года, во всех магазинах «БЕЛ ФЕЯ. Белорусская косметика» в Нижнем Новгороде вы сможете приобрести подарочные наборы со скидкой – 25%, а так же порадовать своих любимых, выбрав два аромата, а заплатить всего лишь за один!

Адрес ближайшего к вам магазина вы сможете узнать на нашем сайте: www.belfeya.ru или инстаграмме: belfeya52

Ждём вас в магазинах «БЕЛ ФЕЯ. Белорусская косметика» !!!