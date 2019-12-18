2019-12-18T16:36:07+03:00
Общество

BROOKSFIELD — сухой корм суперпремиум класса для собак и кошек

В рецептурах BROOKSFIELD высокое содержание мясных ингредиентов
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: BROOKSFIELDФото: BROOKSFIELD
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BROOKSFIELD объединил в себе звучное название, в котором слышится журчание ручья и шелест травы, с винтажным дизайном, говорящем не только об оригинальности и привлекательности, но и о почитании традиций производства, когда во главу угла ставилось не количество произведенного продукта, а его качество.

В BROOKSFIELD воплотились последние достижения в технологии производства сухих кормов для домашних животных. Предприятие-изготовитель, производство которого находится в Италии, имеет возможность добавлять в рационы свежее мясо и другие натуральные ингредиенты, не прошедшие предварительную обработку, что обеспечивает составу каждой рецептуры особые преимущества.

BROOKSFIELD включает в себя 6 рецептур для собак и 6 рецептур для кошек, каждая из которых содержит в своем составе СВЕЖЕЕ МЯСО говядины, курицы, индейки. В рецептурах BROOKSFIELD высокое содержание мясных ингредиентов. Все виды корма являются НИЗКОЗЕРНОВЫМИ, что является одним из важных преимуществ бренда. Все составы оптимально сбалансированы по пищевой ценности и витаминно-минеральному наполнению, делая корм настоящим полнорационным питанием для кошек и собак. В корма специально добавлены микроэлементы для поддержки различных функций организма.

Ассортимент позволяет подобрать подходящую рецептуру для любого питомца (детского и взрослого возраста, с чувствительным пищеварением, анатомическим строением и с индивидуальными особенностями организма). Корма BROOKSFIELD не содержат кукурузы, пшеницы, сои, субпродуктов, глютенов, искусственных красителей, ГМО, консервантов, химических добавок. Ингредиенты, входящие в состав рецептур BROOKSFIELD, способствуют укреплению иммунитета, связок, суставов, улучшению пищеварения и микрофлоры кишечника, поддержанию кожи и шерсти в здоровом состоянии, хорошей работе сердечно-сосудистой системы. Для удобства покупателей все фасовки BROOKSFIELD имеют застежку зип-лок.

BROOKSFIELD соединил новейшие технологии и традиции производства, подчеркнув это особым винтажным дизайном и высоким качеством продукта.

Если Вы ищете настоящий продукт — Вы ищете BROOKSFIELD!

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