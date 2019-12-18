2019-12-18T16:36:07+03:00
Происшествия

«Упал под колеса иномарки»: Катание на снегокате закончилось трагедией в Арзамасском районе

18-летний молодой человек погиб на месте ДТП
Валерия ГРОМОВА
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Фото: УГИБДД по Нижегородской областиФото: УГИБДД по Нижегородской области
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Жуткая авария произошла в Нижегородской области в минувший понедельник, 16 декабря. Двое молодых людей решили покататься на снегокате – выехали на трассу под Арзамасом и, не подумав о безопасности, привязали его к «Митцубиси».

Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия произошла около девяти часов вечера на первом километре автодороги Кожино — Озерки.

Один из парней сел за руль иномарки и начал буксировать снегокат по дороге. Во время движения 18-летний молодой человек, который ехал на снегокате, упал на проезжую часть. В тот самый момент навстречу ехал «Форд Фокус». Водитель не успел сбросить скорость – парень попал прямо под колеса. От полученных ранений он погиб на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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