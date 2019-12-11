2019-12-11T18:04:28+03:00
Происшествия

«Они предложили мне работу»: Экономист крупной нефтяной компании взяла кредит, чтобы сыграть на бирже

Женщина утверждает, что попалась на удочку мошенников
Вероника КОТИК
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«Они предложили мне работу»: Экономист крупной нефтяной компании взяла кредит на 700 тысяч рублей, чтобы сыграть на бирже«Они предложили мне работу»: Экономист крупной нефтяной компании взяла кредит на 700 тысяч рублей, чтобы сыграть на биржеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Предложение о новой прибыльной работе закончилось для жительницы Нижнего Новгорода огромными долгами. Сейчас на ней висит гигантский кредит в 700 тысяч рублей.

- Вечером 25 ноября мне позвонил незнакомый мужчина, - вспоминает 32-летняя Вероника Хромова (имя героини изменено – прим. Ред.) – Он предложил мне надомную работу – дескать, надо всего лишь набирать текст и составлять таблицы. Только для этого нужно на ноутбук установить скайп.

Надо сказать, что Вероника и так в общем-то человек не бедный – она работает экономистом в крупной нефтяной компании в городе Кстово. Однако на столь заманчивое предложение все равно клюнула.

- Примерно через три дня я установила нужную программу и тут же мне пришло сообщение от некоего Максима Белова, - вспоминает женщина. – Он предложил мне сыграть на бирже. Только для этого нужно было зарегистрироваться на специальном сайте и купить 100 долларов. Я так и сделала.

Почти сразу же с Вероникой связался еще один незнакомец. Он пояснил, что для того, чтобы выводить деньги с биржевого счета, необходимо обновить кредитную историю.

- Возьмите кредит, а потом сразу же его погасите, - уговаривал он ее. – Тут дел-то на полчаса.

Любая другая заподозрила бы неладное, но Вероника продолжала верить незнакомым мужчинам. Прямо через интернет она оформила кредит в своем банке на 718 тысяч рублей, а потом по совету «лже-биржевого маклера» перевела эти деньги на специальный счет в биржевой программе.

- В результате, я перечислила мошенникам 818 тысяч рублей, - рассказала потерпевшая. – Конечно, я тут же кинулась в полицию. Но там отказались возбуждать уголовное дело, так как нет никаких документов, доказывающих факт снятия этой суммы с моего счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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