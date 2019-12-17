Нижегородцы сэкономят на предновогодних покупках в SPAR-Online

Tele2 включила в перечень партнеров программы лояльности «Больше» региональную сеть супермаркетов SPAR. Теперь абоненты в Нижегородской области могут получить скидку до 1500 рублей при онлайн-заказе на сайте магазина.

Tele2 в Нижегородской области дополнила программу лояльности «Больше» актуальным предновогодним предложением, доступным всем абонентам Tele2 в регионе. До 31 декабря 2019 года при покупке продуктов и товаров в онлайн-магазине SPAR на сумму от 2000 рублей клиенты оператора могут получить скидку 500 рублей. За весь период акции абоненты могут воспользоваться клиентским промокодом три раза, таким образом, общая сумма экономии составит 1500 рублей.

Чтобы воспользоваться привилегией от Tele2, нужно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в личном кабинете, выбрать интересующий бонус и активировать его. После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом на скидку, который необходимо использовать при оформлении заказа в интернет-магазине SPAR. Участниками акции могут стать незарегистрированные ранее пользователи интернет-магазина.

В Нижегородской области клиентам Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» доступны десятки выгодных предложений в различных сферах от еды, шоппинга и развлечений до образовательных сервисов. По статистике оператора, в ноябре текущего года 15% нижегородских участников программы получили скидки на закрытой предпродаже - «Настоящей черной пятнице». Популярностью также пользовалось партнерское предложение онлайн-кинотеатра MEGOGO – более 10% пользователей оформили месячную подписку на сервис. Еще 20% абонентов получили партнерскую скидку от онлайн-сервиса печати NetPrint.ru. Кроме того, стабильным спросом пользуются предложения книжных интернет-магазинов – кэшбэк до 8% клиентам Tele2 предлагают такие компании как «Лабиринт», «Буквоед», «Читай-город».

Программа лояльности «Больше» разработана в поддержку стратегии оператора lifestyle enabler и рассчитана на индивидуальные интересы клиентов. Таким образом, абоненты Tele2 имеют возможность получить выгодные предложения или скидки на популярные категории товаров и услуг.