10-летнюю девочку, которую пырнул ножом в грудь собственный отец, доставили вертолетом в Нижний Новгород

Жуткая история произошла в конце прошлой недели в Воскресенском районе Нижегородской области. В ночь на 13 декабря 36-летний мужчина с ножом накинулся на свою дочь и родителей. После резни подозреваемый скрылся, но был задержан на следующее утро.

Его дочь в тяжелом состоянии сначала доставили в Воскресенскую районную больницу, а затем спецбортом госпитализировали в Нижний Новгород. Вертолет санавиации, на борту которого находилась девочка, приземлился в приволжской столице 13 декабря. У нее диагностировано проникающее колото-резаное ножевое ранение левой половины грудной клетки, сообщает пресс-служба авиакомпании «СКОЛ».

На протяжении 40-минутного перелета с девочкой находилась авиамедицинская бригада Нижегородского территориального центра медицины катастроф в составе врача анестезиолога-реаниматолога и медбрата- анестезиста. По словам медиков, девочка находится в тяжелом состоянии.

Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу в квартире дома в деревне Большие Поляны. Мужчина сначала нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, а затем 60-летней матери и 59-летнему отцу. Всех пострадавших отправили в больницу. Следственными органами расследуется уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего". Мужчину заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и проведена судебно-психиатрическая экспертиза.