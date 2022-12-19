Водителей мало, а спрос большой: нижегородцам рассказали, как сэкономить при поездке на такси в новогоднюю ночь

В канун Нового года и саму праздничную ночь люди активно ездят по городу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем ближе Новый год, тем больше суеты можно заметить на улицах Нижнего Новгорода: люди штурмуют торговые центры в поисков подарков, толпятся в очередях за продуктами. Коллективный психоз в погоне за распродажами особо заметен в выходные за неделю до Нового года, тогда же спрос на такси становится выше обычного. С долгим ожиданием автомобиля горожане сталкиваются и в саму новогоднюю ночь, когда многие стараются в одно и то же время либо попасть в гости к близким и друзьям, либо хотят отправиться на праздничные гуляния в другую часть города. О том, как правильно распланировать свои дела и в какое время выгоднее заказывать такси, рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».

Поездки за подарками накануне праздников

Последние выходные перед Новым годом всегда вызывают ажиотаж, потому что нижегородцы торопятся завершить все свои дела по работе и учёбе, стараются успеть купить подарки и угощения на новогодний стол. Без планов на эти дни вряд ли кто-то обходится, а значит и поездки на такси становятся довольно востребованными. Так как же не потерять время зря и не переплатить в такси огромные деньги?

Во-первых, в субботу, 24 декабря, выгоднее вызывать такси до обеда, примерно до 14:00, либо уже в конце дня – в период с 19:00 до 21:00. В воскресенье, 25 декабря, лучше запланировать поездку до 18:00 – вечером такси заказывают чаще и цена может на время повыситься.

Новогодняя ночь

Свободное количество такси резко уменьшается вечером 31 декабря, когда все торопятся доехать до родных и довезти с собой сумки с закусками и салатами, новогодними подарками и костюмами. В этот день планировать поездку лучше до 20:00 или начиная с 22:00. Однако важно помнить, что ближе к полуночи машин на линии становится меньше, а цены резко растут. Это связано с тем, что водители завершают смены и торопятся к семьям.

После боя курантов и до 02:30 ночи многие отправляются гулять или в гости, а водителей в такси по-прежнему мало, поэтому и цены на поездку в это время могут быть пугающими. Отправиться в гости на такси будет выгоднее всего в период с 02:30 до 04:30.

1 января

Утром 1 января на улицах города можно заметить не так уж и много людей, поэтому и заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00. В это время многие нижегородцы ещё спят, но после обеда люди встают и собираются ехать навещать родственников и друзей. Дикий ажиотаж на такси 1 января длится с 11:00 до 15:00, потом всё вновь затихает – цены снижаются, а свободных машин становится больше.

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