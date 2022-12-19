Полторы тысячи лет на оцифровку: Нижегородцы по полгода стоят в очереди, чтобы попасть в центральный архив

Очередь на вход в Центральный архив Нижегородской области. Фото: Предоставлено Никитой Ноябрьским.

Многие люди сегодня стремятся найти свои корни, больше узнать о родословной, чтобы впоследствии передавать историю своей семьи через поколения. Кем были предки, относятся ли они к знатному роду или нет, а может быть, они участвовали в партизанском движении или пострадали от репрессий, - всё это помогают установить документы, хранящиеся в государственных архивах. Интерес к генеалогии в последнее время, безусловно, вырос, что не может не радовать, однако вместе с этим возник и ряд проблем. Так, например, в Центральном архиве Нижегородской области произошёл настоящий коллапс – очереди на получение особо ценных генеалогических документов сейчас достигают 6 месяцев. Сейчас, в декабре, запись идет на июнь и июль, хотя по правилам Росархива документы должны выдавать на третий рабочий день после подачи требования.

Оцифровка идет, но не наиболее востребованных документов

– Таких очередей нет ни в одном регионе страны, во многих регионах эти документы оцифровываются и публикуются в интернете. Конечно, где-то приходится немного заплатить, зато можно все сделать удаленно из дома, никуда не ездя. В нашем регионе это не делается от слова «совсем». У нас оцифровка идет, оцифровываются, конечно, очень важные, но не самые востребованные пользователями документы, связанные с советской и наиболее древней историей нашей страны. Конечно, для ученых это представляет интерес, но основными пользователями архива являются далеко не научные исследователи, большинство – это обычные люди, интересующиеся историей семьи, – рассказал «Комсомолке» руководитель волонтёрского центра «АрхивНО» Никита Ноябрьский.

Работа в ЦАНО. Фото: Евгении Фроловой.

Нижегородский архив – третий в стране по количеству хранящихся в нем документов, здесь находится 2 миллиона 40 тысяч дел. Интерес к этим документам есть не только у нижегородцев, но и у жителей со всей России и других стран, которые точно также интересуются своей родословной и историей страны. А поскольку автоматизированной онлайн-системы, где выложены копии исторических документов, в регионе нет, то нужно приезжать и вручную искать нужную информацию в архиве. Правда, не факт, что, прождав полгода, в назначенный день вы успеете получить нужный документ: из-за нехватки места всем исследователям в читальном зале в архиве ежедневно скапливаются большие очереди.

– Сотрудник архива должен проверить сохранность документа полистно, в хорошем ли состоянии документ, чтобы его выдать пользователю. То есть каждую страничку он должен перелистнуть. После того, как человек поработал с делом, и сдает его обратно, опять-таки проходит повторная проверка: сотрудник архива должен удостовериться, что документ возвращается в том же виде, что и был выдан, – объясняет Никита Ноябрьский.

Не хватает помещений и оборудования

К слову, метрические книги, которые выдаются в читальном зале, довольно большие и увесистые, они вмещают в себя по 1,5-2 тысячи листов и весят по 10-15 килограммов. Взбираться на лестницы и снимать с полок эти тяжеловесные книги приходится молоденьким хрупким девушкам.

– В нижегородском архиве нет современных мобильных стеллажей, которые ездят по рельсам и позволяют экономить пространство. Их, прежде всего, необходимо установить в первом и втором хранилище, которые сейчас самые востребованные. Да и в каждом хранилище сидит недостаточное количество сотрудников, которые не справляются с таким потоком, – поделилась с «Комсомолкой» историк-генеалог, председатель Нижегородского регионального отделения НКП «Союз Возрождения Родословных Традиций» Татьяна Грачева.

Документ 1856 года. Фото: Предоставлено Никитой Ноябрьским.

Сам архив находится в здании 1959 года постройки, которое абсолютно не приспособлено под нынешние реалии. Читальный зал в архиве маленький, в нём умещается всего 11 столов максимум на 20 рабочих мест. Так или иначе, сотрудникам архива приходится измудряться и размещать в помещении по 50-70 человек в день.

– Сейчас для того, чтобы попасть в читальный зал, нужно приходить минимум за полчаса-час до его открытия, чтобы занять место. Иначе получится так, что дело вы заказали, полгода прождали, пришли в архив поработать, а мест не хватило, – добавляет Никита Ноябрьский. – Недостаточно площади читального зала, самого архива. Оцифровку не могут запустить из-за нехватки техники, кадров и нехватки площадей. Новое здание архиву просто необходимо.

Документы. Фото: Предоставлено Никитой Ноябрьским.

Вопрос о строительстве нового здания для центрального государственного архива Нижегородской области и федеральном финансировании этого проекта обсуждался ещё в июне 2022 года, но на этом пока всё и остановилось.

– В настоящее время федеральные средства на эти цели не выделяются. Вопрос находится на контроле губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, – уточнили представители ЦУР Нижегородской области.

«Боимся, что в феврале некому будет работать»

Ещё одна больная тема для нижегородского архива – это недостаток кадров. Только за прошедший год уволилось огромное количество профессиональных сотрудников, среди которых и заместитель директора архива Виктор Плотников.

– Мы опасаемся, что в январе-феврале следующего года некому будет работать вообще в ЦАНО, если сейчас тут 7 вакансий свободно, – пояснила Татьяна Грачева. – Взяв статистику с общероссийского центра занятости по зарплатам архивов страны, мы оказываемся на одном из последних мест в России, так как зарплата у нас достигает всего 15 292 рублей.

Документ 1888 года. Фото: Предоставлено Никитой Ноябрьским.

Как сообщили в министерстве внутренней политики Нижегородской области, повышение заработной платы на 6,5% запланировано с 1 октября 2023 года. Также по инициативе комитета в проекте областного бюджета на 2023 год с 1 января 2023 года заложена ежемесячная выплата за качество выполняемых работ в размере 9% (это примерно 1,5 тысячи рублей для работников архива).

– Ежемесячная выплата – это хорошо, но дело в том, что из-за других проблем в архиве, качество исполнения услуг сейчас страдает, – пояснил Никита Ноябрьский.

Нагрузка на архиве сейчас лежит большая: не все люди готовы ждать по полгода, чтобы найти нужную информацию, поэтому пишут в архив запросы. Сотрудники, в свою очередь, должны сами находить информацию в метрических книгах и отсылать обратно пользователям.

Не все могут читать старинные почерки

– Запросов много. С начала года и по декабрь в архив поступило порядка 7 тысяч обращений. В связи с этим ответы на запросы исполняются не как положено в течение одного месяца, а в течение двух месяцев, – добавил Никита Ноябрьский. – Руководство в курсе существующих проблем. В помощь ЦАНО уже направлены специалисты, которые имеют опыт работы с архивными документами. Их перевели для ответов на запросы граждан после переобучения. Качество работы с запросами начало страдать, так как многие попросту не умеют читать архивные документы. Старинный почерк отличается от современного, не все могут прочитать дореволюционные слова.

Как показывает практика, люди, пришедшие в архив, не всегда оказываются готовы к встрече с некоторыми проблемами и попросту не понимают, как себя вести со старинными делами.

Волонтеры за работой. Фото: Евгении Фроловой.

Полторы тысячи лет на оцифровку

На встрече руководства архива с пользователями было посчитано: для оцифровки всего фонда при сохранении нынешних темпов работы понадобится… 1,5 тысячи лет! Если же для оцифровки взять только ту часть документов, которая сейчас наиболее востребована, то уйдет минимум 500 лет.

– Понятно, что оцифровывать весь архив не нужно, но страшно, что станет с этими документами, которым уже сейчас по 200 лет, через пять веков. Мы себе даже представить не можем. Они просто превратятся в пыль, и ничего от них не останется. Они до своей оцифровки просто не доживут, поэтому работать нужно начинать уже сейчас, – уверен Никита Ноябрьский.

Чтобы хоть как-то помочь нижегородским архивистам, был организован Волонтерский центр «АрхивНО», который занимается переводом описей фондов в электронный текст. Только за июль и август волонтёры сделали 70% от того, что делает архив за год в вопросах оцифровки научно-справочного аппарата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!