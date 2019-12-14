«Летел на большой скорости»: Пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП на улице Бекетова

Жуткое ДТП произошло утром в субботу, 14 декабря, в Нижнем Новгороде. Пьяный водитель иномарки протаранил два автомобиля, один из которых влетел в дерево.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел около одиннадцати часов на улице Бекетова. Мужчина, сидевший за рулем «Хендая», не выбрал безопасный скоростной режим и въехал в припаркованную отечественную легковушку, которая от удара влетела в дерево.

После столкновения иномарка вылетела обратно на проезжую часть и протаранила еще один автомобиль. Виновника аварии удалось задержать по горячим следам – им оказался мужчина 1983 года рождения.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. Водитель отечественного автомобиля был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы. Все обстоятельства ДТП выясняются.