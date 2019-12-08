2019-12-08T15:59:19+03:00
Происшествия

«Всюду лужи крови»: Маршрутка насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Чудовищная авария произошла в Нижнем Новгороде утром 8 декабря
Анна МИГАЛОВА
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ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.Фото: Предоставлено очевидцем
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Пожилая нижегородка погибла под колесами маршрутного такси в столице Приволжья. Страшная авария произошла около восьми часов утра 8 декабря, рассказали «Комсомольской правде» очевидцы.

- Иду на работу, смотрю - кто-то лежит под простынкой прямо на перекрестке. Рядом полиция. Подумала, что пострадавший мужчина, потому что тело грузное, - поделилась Юлия Самохина. - А позже коллеги рассказали, что маршрутка сбила пожилую женщину. На месте аварии 74-я маршрутка стояла. Прямо рядом с телом погибшей. Так оно и пролежало там часов до одиннадцати.

По информации Управления ГИБДД по Нижегородской области, 59-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее налетела маршрутка Т-74. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Предполагается, что невнимательный водитель наехал на пенсионерку, когда совершал обгон другой маршрутки.

- Там, где все это случилось, до сих пор валяется окровавленная часть простыни. Всюду лужи крови. Нехорошее место! - считает Юлия Самохина. - Где-то год назад рядом с остановкой «Политех» сбили мужчину и тоже насмерть. Помню, ботинки его очень далеко отлетели. Надо что-то делать с этим перекрестком.

Напомним, что около пяти лет на том самом месте, где 8 декабря 2019 года скончалась 59-летняя пенсионерка, трагически погиб 16-летний мотоциклист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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