Почти 400 нижегородцев пострадали из-за гололеда за неделю

В период с 9 по 16 декабря 2019 года в Нижегородской области было зафиксировано 392 случая травмирования людей на скользких дорогах. Такие данные «Комсомольской правде» предоставили в пресс-службе министерства здравоохранения со ссылкой на центр медицины катастроф.

Так, за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 163 жителя Нижнего Новгорода, 11 из которых – дети. 40 нижегородцев позвонили в «скорую», остальные пришли в травмпункты. Госпитализация понадобилась троим из них.

В районах Нижегородской области к медикам по поводу травм, полученных от падения на скользких дорогах, обратились 229 человек, 28 из которых попали в больницу. Среди пострадавших были и дети: 37 оказали помощь, одного госпитализировали.

- Пострадавших, скончавшихся в результате падения на скользкой дороге, нет. За указанный период травм полученных в результате падений наростов льда с крыш зданий не зафиксировано, - отметили в минздраве.

Напомним, 15 декабря улицы Нижнего Новгорода покрылись льдом - жители целый день жаловались в социальных сетях на очереди в травмпунктах. А в ночь на понедельник на город обрушился сильный снегопад, который спровоцировал огромные пробки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, в ночь на 16 декабря грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы и комбинированные дорожные машины убирали снег на центральных улицах. В этот период трудились около 850 дорожных рабочих.

Ранее также сообщалось, что возобновила работу информационная система «Антиснег». По данным на 12 часов 30 минут понедельника, от жителей уже поступило 264 обращения на тему некачественной и несвоевременной уборки снега.