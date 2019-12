Language Link : Как мы учим английскому детей и подростков

В школе Language Link мы работаем с детьми с удовольствием и самоотдачей.

Здесь не будет слез, дети легко адаптируются и с удовольствием приходят на занятия английским языком.

Мы не только учим детей говорить на английском, но и помогаем им расширить кругозор, занимаемся с ними логикой, создаём творческие проекты, играем на английском в уже известные им игры (прятки, догонялки), рассказываем сказки, ставим театральные сценки и много другое.

И все потому, что наши педагоги не только любят детей, но являются частью огромной международной семьи Language Link

Международные стандарты образования, качество обучения, высокие требования к педагогам - вот непреложные законы, которым мы следуем изо дня в день!

Мы готовим ваших детей к будущему, верим в них и радуемся их успехам!

Записывайтесь к нам на бесплатной пробный урок и убедитесь в том, что обучение иностранным языкам может быть не только веселым, но и продуктивным.

Уже прошло два c половиной месяца с начала учебного года, на наших занятиях дети научились многому:

- мы уже прошли два раздела, в группах малышей это были темы про школу, детскую площадку, погоду, активные игры;

- выучили несколько песен и стишков из разных стран на английском: “I like my school”; “What’s the weather like today?”; “What can you do?”; “Hello and goodbye song”; “Action song”.

- на каждом занятии, помимо изучения лексики, мы выполняем работу по развитию мелкой моторики, учимся работе с разными материалами, складываем пазлы, работаем с Монтессори материалами, развиваем логическое мышление;

- мы уже выполнили два проекта: самодельную игру и карту мира, которая помогает узнать о погоде в разных странах.

- в группах с 6 лет, носители языка уже прошли целый раздел по математике и науке

Занятия проходят с носителем языка и русскоговорящим преподавателем.

Фото: школа Language Link

Обучение подростков

Прежде всего, постараемся развеять очередной миф, что школьная программа и программа языковой школы - это две параллельные вселенные

Представьте, перед вами 15-25 учеников, план урока, дети совершенно разных уровней, у вас 45 минут, чтобы донести до них Present Simple, а кто-то из ребят уже устал на трёх предыдущих уроках русского и Литературы, потом еще алгебра была

В такие условия обычно поставлены учителя общеобразовательных школ, отрабатывая программу, они руководствуются, в первую очередь, планом. Ученики, естественно, проседают, нервничают, ведь все учатся по одним стандартам и пишут контрольные, никого не волнует, какую тему ребёнок не успел проработать и понять. А не усвоив Present Simple, дальше двигаться нельзя.

Совсем другое дело, когда занятия проходят в маленьких группах, а уровень знаний у ВСЕХ одинаковый. Никто никуда не спешит, занятия интересные, динамичные, методика построена таким образом, что базовые темы школьной программы обязательно встречаются на курсе, заполняя пробела в знаниях Это и есть наша формула успеха в Language Link!

Немаловажно и то, что мы работаем по международной программе, Европейской шкале уровней, которая принята во всем мире и если ребёнок занимается в Language Link, то и школьные оценки будут только радовать учеников и их родителей, так как мы работаем над повышением уровня языка каждый год и не стоим на одном месте.

.В каждой группе два преподавателя - русскоговорящий (он отвечает за грамматические аспекты), и носитель языка (разговорная практика, культурный обмен, отсутствие барьера).

Поэтому наши студенты сдают международные экзамены, ОГЭ и ЕГЭ на высшие баллы!

Этой осенью, после долгих дискуссий, в Минпросвещения, отказались отменять обязательный ЕГЭ по иностранному языку.А это значит, в 2022 году в число обязательных предметов включат иностранные языки. Теперь можно будет выбрать не только английский, но и немецкий, французский, испанский, китайский, зависит от профиля школы.

Конечно, у первопроходцев ещё есть время подготовиться, но, призываем вас, обеспокоится этим заранее. Формула успеха ЕГЭ – это, прежде всего, уровень языка, для поступления в престижный ВУЗ, нужен уровень В2 по международной шкале, не меньше. Плюс – подготовка к формату экзамена, которая при данном уровне языка занимает не менее 1 учебного года. Поэтому рекомендуем прямой сейчас пройти бесплатное тестирование и понять, сколько времени Вам нужно для подготовки к ЕГЭ по английскому. За год, к сожалению, в большинстве случаев, это невозможно. Чаще всего, это минимум три учебных года.

Наши студенты сдают ОГЭ и ЕГЭ только на 5! Проверено!

