Когда Доктор не лечит, но помогает

Ассортимент продукции для домашних животных в зоомагазинах поражает воображение. Интерес к шампуням для собак и кошек растет вместе с их популяцией. Рост популярности зоокосметики также связан с участившимися наследственными и аллергическими болезнями, а сложность состава и диапазон применения зоошампуней на порядок отличается от человеческих.

Каждый шампунь серии Доктор «ТД «Гудмэн» обладает двойным действием – ухаживает за кожей и за шерстью одновременно. Мы считаем такой подход единственно верным, потому что красивая здоровая шерсть невозможна при проблемной коже.

Доктор очищающий, широко известный как «зеленый Доктор» – очищает и отшелушивает кожу, облегчает зуд (в том числе и при аллергии). Воздействие происходит при помощи активного кислорода, который действует на болезнетворные микробы, подсушивает раздражения аллергического и неаллергического характера, значительно уменьшает запах.

Доктор с дегтем – содержит натуральный березовый деготь, а не отдушку, при этом после смывания шампуня запаха дегтя не остается. Березовый деготь – кладезь полезных веществ. Он обладает антисептическим, противогрибковым, противовоспалительным и регенерирующим действием, нормализует секрецию сальных желез, уменьшает зуд, мягко и разносторонне оздоравливает кожу.

Доктор с климбазолом – очищает кожу и шерсть от грибков, способствует уменьшению зуда и раздражения, помогает от перхоти и шелушения, устраняет дискомфорт и неприятный запах. Содержит климбазол в эффективной дозировке, экстракты коры ивы и корня лопуха, которые дополняют его действие.

Фото: «ТД «Гудмэн»

Доктор восстанавливающий разработан как средство первой помощи при нарушениях кожного микробиоценоза (комплекса бактерий, обитающих на коже) после применения сильнодействующих противопаразитарных шампуней или лечения антибиотиками. В состав шампуня входит натуральный пребиотик BIOLIN P, помогающий восстановлению здоровья кожи. Остальные активные вещества, входящие в состав, предназначены для интенсивного ухода за шерстью – смягчают шерсть, делают ее блестящей и шелковистой. Для достижения стойкого эффекта необходим курс 5-6 применений.

Доктор с хитозаном – для шампуня используется натуральный российский хитозан из дальневосточных крабов, который получают по уникальной запатентованной технологии (разработан Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом биологической промышленности, патент № 2144040). Хитозан увлажняет кожу и шерсть, активизирует процесс роста волос, защищает их от пересыхания и ультрафиолетового излучения, кондиционирует, облегчает расчесывание. У жесткошерстных собак структурирует шерсть.

Шампунь для котят и щенков отличается особенно мягким гипоаллергенным составом. В нем отсутствуют сульфаты, которые обычно входят в моющую основу шампуней и могут вызывать раздражения чувствительной кожи. Шампунь настолько нежен, что не вызывает раздражения глаз, если случайно попадет при мытье. Содержит LACTOKIN FLUID FF – систему молочных протеинов, которые питают, смягчают и защищают кожу и нежную шерстку, способствуют ровной пигментации. Рекомендуем использовать его для котят и щенков с первых дней жизни, а также для кошек и собак бесшерстных пород любого возраста.

Все шампуни Доктор «Гудмэн» созданы из высококачественного сырья, а тщательно подобранные компоненты позволяют решить многие проблемы кожи и шерсти собак и кошек без применения лекарственных средств. Спрашивайте в зоомагазинах Вашего города! Пусть Ваши питомцы будут здоровы и красивы!