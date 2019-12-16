2019-12-16T09:10:40+03:00
Общество

Сильный снегопад спровоцировал гигантские пробки в Нижнем Новгороде утром 16 декабря

На некоторых участках зафиксированы ДТП
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Яндекс.ПробкиФото: Яндекс.Пробки
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Нижний Новгород встал в 9-бальные пробки утром в понедельник, 16 декабря. Причиной стал сильный снегопад, обрушившийся на приволжскую столицу еще ночью.

Самые крупные заторы образовались на проспекте Гагарина – сервис Яндекс.Пробки показывает бордовый уровень пробок от Ольгино до площади Лядова. В верхней части города автомобилисты стоят и на Казанском шоссе, и на улице Ванеева, Бекетова, Ошарская, Родионова и Белинской. Скорость движения на некоторых участках не превышает трех километров в час.

Из-за наледи, покрывшей улицы еще 15 декабря, зафиксированы ДТП, которые усложнили дорожную ситуацию в городе.

Канавинский мост заблокирован в сторону верхней части, а Молитовский и Метромост – в сторону нижней. Мызинский мост стоит в обе стороны.

В заречной части Нижнего Новгорода самые крупные заторы образовались на проспекте Ленина, Московском шоссе, а также улицах Коминтерна, Акимова и Светлоярской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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