В сети разгорелся жаркий спор по поводу возврата маршрутки №3 на улицы Нижнего Новгорода

Нижегородцы обсуждают возвращение автобусов на маршрут Т3. Фото одного из них опубликовано пользователями в группе «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области» ВКонтакте, а сам факт появления маршрутки вызвал бурную дискуссию среди пользователей.

Если одни горожане откровенно рады тому, что удобный и привычный автобус вернулся, то другие отзываются крайне негативно, объясняя это наличием многочисленных нарушений.

- Правда что ли? Так ура, товарищи! С момента как открыли метромост, маршрутка №3 была самым быстрым способом попасть с проспекта Гагарина на вокзал. Как ее отменили - приходится на такси ездить, а 43-й автобус- вообще не вариант и не конкурент маршрутке через метромост, - пишет Михаил Сауткин.

- Т3 нарушает сразу несколько положений: 1) недобросовестная конкуренция; 2) нарушение НК РФ; 3) нарушение ТК РФ; 4) нарушение правил безопасности перевозки пассажиров, - аргументирует Алексей Васенин.

Стоит также отметить, что просьбы вернуть автобусы на маршрут №3 неоднократно звучали на встречах мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Приокского района.

Как следует из материалов картотеки дел Арбитражного суда Нижегородской области, кассационная жалоба администрации Нижнего Новгорода касательно иска ООО «АвтоСуптник» не была удовлетворена Арбитражным судом Волго-Вятского округа.

Перевозчик обратился в суд с требованием обязать городскую администрацию выдать ему свидетельство, позволяющее заниматься перевозками, а также новые карты маршрута № Т-3.

В июне 2019 года Арбитражный суд региона признал незаконным решение муниципалитета об отмене маршрута. Позднее с выводами суда первой инстанции согласился и Первый арбитражный апелляционный суд.

Результаты не устроили нижегородскую администрацию, и она обратилась в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить судебные акты.

- Рассмотрев кассационную жалобу, исходя из приведенных в ней доводов, Арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для отмены принятых судебных актов, - говорится в тексте постановления.

В департаменте транспорта Нижнего Новгорода подтвердили, что ООО «АвтоСпутник», обслуживающему маршрут Т-3, выдано свидетельство и карта маршрута.