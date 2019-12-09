Технология 4G стала базовой для пассажиров нижегородского метрополитена

Tele2 обеспечила 4G-покрытие еще шести станций нижегородского метрополитена. Технология четвертого поколения стала базовой для пользователей мобильной связи – свыше 60% объема всего «подземного» интернет-трафика приходится на сеть четвертого поколения.

Tele2 обеспечила покрытие высокоскоростным мобильным интернетом еще на шести станциях нижегородского метрополитена. Весной этого года компания первой из операторов запустила сеть LTE на станции метро «Стрелка», сейчас технология 4G также доступна абонентам на станциях «Московская», «Ленинская», «Заречная», «Двигатель революции», «Пролетарская» и «Горьковская».

Скорость мобильного 4G-интернета Tele2 при среднем пассажиропотоке на станциях метро достигает 10 Мб/с. Это гарантирует пользователям подземного транспорта возможность полноценно общаться в соцсетях и мессенджерах, а также позволяет с комфортом просматривать видео онлайн, обмениваться файлами и совершать видеозвонки в ожидании поезда.

Запуск новых базовых станций четвертого поколения способствовал росту пользовательской интернет-активности в нижегородском метрополитене. Так, в ноябре 2019 года объем скачанных гигабайтов вырос на 30% по сравнению с показателем мая. Всего же с мая по ноябрь абоненты оператора скачали на станциях нижегородской подземки свыше 70 терабайт данных. Технология 4G стала базовой для пользователей Tele2 в городском метрополитене –- свыше 60% всего объема интернет-трафика приходится на сеть четвертого поколения.

Tele2 проанализировала активность абонентов, пользующихся подземкой, и определила самые «качающие» станции нижегородского метро. По статистике, больше всего информации – 13 Тб – пользователи скачали на станции метро «Московская», на втором месте станция «Горьковская», где абоненты скачали в два раза меньше трафика. На третьем месте рейтинга станция «Заречная». При этом станция «Пролетарская», которая в марте текущего года замыкала тройку интернет-лидеров, по итогам ноября осталась на четвертой позиции.