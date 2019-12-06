«Информационный погранотряд»: сотрудники ОИБ АПЗ рассказали о своей работе

Работа отдела информационной безопасности зачастую кажется невидимой – но это не делает ее менее важной. О том, чем занимаются специалисты, охраняющие информационные границы предприятия, рассказал начальник ОИБ Арзамасского приборостроительного завода Иван Дуняхин.

Информация – важный ресурс современного общества. Обладая данными о чем-то важном, уникальном или ценном, можно использовать эти сведения как инструмент конкуренции в политической борьбе, стремлении обогатиться или просто навредить оппоненту.

– В 2017 году был принят ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Он позволил оценить системы работы в сфере информационной безопасности на уровне страны, регионов и городов, наладить их взаимодействие. Такая работа была начата и на нашем предприятии, – говорит Иван Дуняхин. – Наш предмет внимания – информация, ее структура, перемещение, процесс обработки. Это касается всех данных, хранящихся на заводе, начиная с КД или коммерческих документов и заканчивая конкретной программой для станка с ПУ или персональными данными приборостроителей. Наша главная задача – исключить несанкционированный доступ к ней.

Такой доступ может быть ненамеренным – потеряли корпоративную флешку с важной информацией, а ее кто-то нашел. Или оставили логин и пароль от учетной записи на столе, а коллега вошел в систему. Но возможны и намеренные действия: проникновение в информационную инфраструктуру или даже прямой подкуп сотрудника предприятия с целью получения нужной информации.

– Жестко ограничить доступ к информации, ее перемещение мы не можем, иначе будет нарушен рабочий процесс. Стараемся искать компромисс между оперативностью и безопасностью. Дать людям такие инструменты для работы, чтобы человек не смог нанести вред ни себе, ни предприятию.

В основе работы ОИБ лежит создание нормативной базы. Сейчас активно идет проработка корпоративной политики ИБ, частных инструкций по работе в интернете, с электронной почтой, внешними носителями, регламентов.

– Мы выявляем инциденты – ситуации, которые могут нарушить ИБ. Это частично автоматизированный процесс. Система мониторинга собирает информацию от различных систем защиты, фиксируя «подозрительные» случаи. Например, отслеживает нетипичное информационное поведение сотрудников, аномалии в работе компьютерной сети, активность вредоносного ПО, наличие уязвимостей, - рассказывает Иван Дуняхин.

Анализируют такие выявленные случаи специалисты ОИБ уже «вручную». Выясняют причины таких ситуаций, возможные последствия и угрозы предприятию, вырабатывают рекомендации для того, чтобы подобного не повторилось в будущем.

ОИБ – подразделение немногочисленное. А работы на огромном заводе – хоть отбавляй. С учетом того, что информационная сфера развивается с фантастической скоростью, нужно быть в курсе всех новых веяний, угроз, уязвимостей, систем защиты и т.п. Выпадать из современного инфополя нельзя. Помогает специалистам ОИБ профильная литература, тематические интернет-площадки, тренинги и семинары.

– Понятия «завершить дело» в нашей работе нет. Постоянно держим руку на пульсе, актуализируем сделанное и планируемое. Часто внутри срабатывает напоминание – надо что-то новое почитать, узнать, разобраться. Стараемся держать удар, - подытожил Иван Дуняхин.