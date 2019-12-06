Писатель и публицист Николай Стариков посетил Арзамас и Арзамасский приборостроительный завод по приглашению генерального директора АПЗ Олега Лавричева. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Николай Стариков провел с жителями города встречу на тему «Перспективы развития России». Пообщаться с общественным деятелем пришли депутаты Арзамасской городской думы, лидеры общественных организаций, члены молодежной палаты при гордуме, работники культуры, сотрудники предприятий, студенты и преподаватели учебных заведений.

– Это всегда честь – приехать в город и встретиться с думающими, знающими и задающими вопросы людьми, – сказал Николай Стариков. – Тема будущего России не только интересна, но и полезна. Без понимания будущего сложно развиваться стране, человеку, строить семьи. Образ будущего – это то, что овладевает нашим сознанием, дает возможность концентрировать силы всего народа для решения этих задач. Образ будущего – по сути, это и есть национальная идея.

В течение полутора часов разговор шел о суверенитете России, экономической ситуации и внутренних проблемах в стране, отношениях с другими государствами и геополитике в целом.

– Проблема в том, что до тех пор, пока не сформирован образ будущего, соперники нашего государства в силу географических, политических и исторических причин будут пытаться увлечь нашу молодежь, – подчеркнул выступающий.

По словам Николая Старикова, тот, кто создает образ будущего, получает власть над умами. Информационная война является не просто полем для экономических санкций, а первой стадией осуществления тех или иных замыслов.

На вопрос, получился ли диалог с арзамасской аудиторией, Николай Стариков ответил:

– Я с удовольствием приезжаю туда, куда меня приглашают. Всегда жду общения с аудиторией. Диалог получился интересным. Мы приблизились к формулировке образа будущего, необходимого нашей стране. Конечно, за полтора часа нельзя сформулировать конечный вариант этой идеи. Сегодняшнюю встречу с арзамасцами рассматриваю как первую часть дискуссии по этой теме.

В этот день Николай Стариков также посетил музей истории Арзамасского приборостроительного завода, механические и сборочные цеха.

– В продолжение темы о будущем России. На АПЗ оно уже наступило, и мне было приятно в нем побывать, – подчеркнул гость. – Оно светлое, чистое, высокотехнологичное и оптимистичное. Приятно, что в нашей стране есть такие предприятия. Если в России будут производить высокотехнологичную продукцию, то с экономикой все будет хорошо. Необходимо и другие отрасли экономики подтягивать до того уровня, который я увидел на вашем предприятии.

СПРАВКА «КП»

Николай Стариков – российский общественный и политический деятель, автор 20 книг по истории, экономике и геополитике, коммерческий директор АО «Первый канал – Санкт-Петербург».