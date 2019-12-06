«Сгребли буквально весь снег»: Появились подробности гибели 10-летнего мальчика, найденного в сугробе возле дома

Настоящее горе произошло в семье продавщицы и дальнобойщика, проживающих в нижегородской глубинке. Соседи обнаружили бездыханное тело их десятилетнего сына в сугробе возле дома. За жизнь мальчика боролись врачи местной больницы, однако спасти его не удалось.

Трагедия случилась в Перевозе днем 2 декабря. По версии следователей, соседские мальчишки гуляли возле своих домов на улице Чкалова. Они сгребали снег лопатами, строили горку, а после делали в ней проходы. Одного подростка забрали родители, второй же остался играть. А через некоторое время соседи заметили десятилетнего соседа в сугробе. К тому моменту ребенок уже не шевелился.

Мальчишки сгребли весь снег с площадки, чтобы соорудить сугроб. Фото: https://nnovgorod.sledcom.ru/

- Не исключено, что мальчик во время игры провалился в сооруженный в сугробе проход и самостоятельно уже не смог выбраться наружу, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Как «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах, бездыханное тело подростка было обнаружено в сугробе прямо под окнами частных жилых домов.

- Мальчишки сгребли буквально весь выпавший снег с придомовой площадки в центр. И куча, в общем-то, получилась приличной. Где-то около метра высотой, - отметил собеседник «Комсомолки».

Около половины четвертого отец того другого мальчика позвал его домой. Вроде как пора было ехать на тренировку, а потом делать уроки. Но в начале шестого отец и сын снова вышли на улицу и увидели лежащего в том самом сугробе своего соседа. Причем его голова и тело были полностью засыпаны снегом.

В районную больницу пятиклассника доставили около шести часов вечера. Он не подавал признаков жизни. Никакие реанимационные мероприятия положительного результата не дали. Медики констатировали смерть.

Как выяснила «Комсомолка», десятилетний подросток жил со своими родителями: мать работает продавцом в местном магазине, отец - водитель-дальнобойщик (на момент гибели своего ребенка находился в рейсе). Также в семье воспитывается трехлетний малыш.

- Семья благополучная, проживает в собственном доме. Взрослые не пьют, на учетах нигде не стоят, - подчеркнул источник в правоохранительных органах. - Жаль родителей, конечно. 12 декабря их сыну должно было исполниться одиннадцать лет.

Добавим, что обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.