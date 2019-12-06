«Без кнута, но с пряником»: нижегородские приставы борются с неплательщиками алиментов с помощью сладостей

Пряники с необычной маркировкой заметили нижегородцы в магазинах – на сувенирных сладостях красуются наклейки «Вспомни о ребенке – заплати алименты». Фотографии таких пряников выложили в сообществе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

- Купи пряник – попробуй свою совесть на вкус, - прокомментировали фото подписчики.

- Взяли и испортили подарочную упаковку. Как теперь такой сувенир кому-нибудь в качестве гостинца нести? – возмутился Дмитрий Болинов.

- Какие пряники? Только кнуты! – заявила Наталия Малова.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в УФССП по региону, такая идея – ноу-хау Нижегородской области.

- Мы начали с пряников, но в дальнейшем планируем привлечь и других производителей, чтобы охватить побольше населения. Действует ли такой метод? Конечно, действует, такие вопросы должны подниматься на самом широком уровне, чтобы неплательщикам становилось стыдно. Поэтому мы использовали и будем использовать самые разнообразные способы, чтобы защитить права детей, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП Нижегородской области Лиана Захарян.