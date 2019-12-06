«Важно вдохнуть больше тепла»: Владимир Кристовский - об участии в создании первого в России мультсериала про инклюзию

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский поучаствовал в записи саундтрека к первому российскому анимационному сериалу про инклюзию «Волк наоборот». Пилотная серия мультика на русском и английском языках выйдет в декабре 2019 года, сообщают создатели.

Идея такого мультипликационного сериала принадлежит Евгению Поташнику и Ирине Эльшанской. Она заключается в том, что в современном мире признание, уважение, друзья, свое место и любимое дело могут быть у каждого.

Фото: "Волк наоборот"

- Говорить об этом с детьми нужно с самых ранних лет, прививая уважение к любому человеку, вне зависимости от его возможностей. Ребенок, выросший на мультсериале, в котором его любимый герой отличается от него, не испугается, не отшатнется и не станет смеяться, когда встретит человека с особенностями развития, - уверены авторы идеи.

Как ранее писала «Комсомольская правда», проект «Волк наоборот» поддержали Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Антон Комолов. Консультантом и партнером мультсериала стал стал Центр лечебной педагогики «Особое детство». В создании сериала помогает педагог и нейропсихолог Елена Николова, ведущая проекта для родителей «Беседы о воспитании».

Известному музыканту Владимиру Кристовскому выпала честь озвучить песню Волка.

- Огромное количество людей в нашей стране и во всем мире живет без обычной человеческой поддержки со стороны общества. Мне кажется, очень важно вдохнуть в тему инклюзии больше обычного тепла и принятия. И делать это лучше всего, начиная с детских лет, когда в головы только закладываются основные представления о мире. Участие в этом проекте - мой вклад в этот мир будущего, мир детства без искусственных ограничений, - заявил солист Uma2rman.

Добавим, что саундтрек к пилотной серии был записан в студии анимационного технопарка «Союзмультфильм», созданного в 2018 году для поддержания и развития анимационной индустрии и поддержки молодых творческих команд, работающих в сфере анимации.