«Какая ирония»: Супермодель Наталья Водянова «вернулась» на рынок

Красавица и умница Наталья Водянова в очередной раз продемонстрировала, что ей не чужда самоирония. В своем Инстаграме 37-летняя модель опубликовала фото, сделанное рядом с овощным прилавком на одном из рынков итальянского Палермо.

natasupernova Во время поездки в Палермо Наталья Водянова заглянула на местный рынок

- Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки - никогда! - подписала снимок мировая знаменитость, как бы намекая на свое далекое прошлое, в котором она торговала фруктами.

Правда, сегодня «девушка из деревни» выглядит иначе: стильная укладка, легкий дневной макияж, одежда из весенне-летней коллекции 2019 года Loro Piana и сумочка Louis Vuitton. И все же поклонники отмечают, что, несмотря на неслыханное богатство и статус, с самоиронией у манекенщицы все в порядке.

- Какая милая ирония. Ваша теплая улыбка согревает даже через экран, - прокомментировал fabiobruno_official.

- Из ваших уст это звучит очень-очень мило, - добавила zlota_wisnia.

- Благородство и естественность прекрасно смотрятся даже среди обычнх овощей, - отметила dinara_um.

- Вы из деревни взяли только самое лучшее, - считает lavrentyeva.natalia.

История жизни Натальи Водяновой напоминает сказку про Золушку. Она родилась в Нижнем Новгороде. Чтобы помочь своей матери, в одиночку воспитывавшей трех дочерей (одна из которых с рождения страдает тяжелой формой аутизма и ДЦП), Наталья отправилась на улицу торговать фруктами. Ей было тогда одиннадцать лет. А через несколько лет нижегородка поступила в одно из местных модельных агентств. На кастинге ее заметил скаут агентства Viva Model Management. Он-то и предложил ей работу во Франции. Поначалу Наталья побаивалась ехать за границу, не зная иностранных языков. Но спустя год все же отправилась покорять Париж.

Став успешной моделью, «Нижегородская Золушка» познакомилась с британским лордом Джастином Портманом, от которого впоследствии родила троих детей - Лукаса, Неву и Виктора. Но счастье продлилось каких-то десять лет. В 2011 году семья распалась. А через некоторое время стало известно о головокружительном романе Натальи Водяновой с Антуаном Арно, сыном французского миллиардера и владельца концерна Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. В 2014 году у пары родился первенец Максим, а через два года - сын Роман. Кстати, влюбленные не торопятся регистрировать свои отношения, предпочитая жить в гражданском браке.