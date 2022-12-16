Новогодние подарки 2023 в Нижнем Новгороде: рассказываем, кому они положены и где их получить

Власти традиционно готовятся дарить детям желанные сладкие подарки. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

До Нового года осталось совсем немного, основные приготовления к празднику в Нижнем Новгороде уже закончены, поэтому самое время вспомнить про подарки для близких и детей. В городской администрации уже активно готовятся дарить детям желанные сладкие подарки. «Комсомолка» узнала, кому положены новогодние подарки 2023 в Нижнем Новгороде и где их можно получить.

Сладкими подарками смогут полакомиться все ребятишки из детских садов, а также нижегородские школьники, учащиеся 1-4 классов. Малыши смогут получить свои подарки на новогодних утренниках, а младшеклассникам подарки вручат на праздничных классных часах, которые пройдут в конце декабря.

– За счет городского бюджета Нижнего Новгорода новогодние подарки получат более 158 тысяч ребятишек, – сообщили в городской администрации.

Новогодние вкусности получат и дети из социально незащищенных семей Нижнего Новгорода. Так, бесплатные подарки предназначены для опекаемых детей и ребятишек, учащихся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет. Все они либо растут в малообеспеченных или в многодетных семьях, либо воспитываются одинокими матерями, родителями с инвалидностью, пенсионерами, а также безработными. Новогодний сюрприз также достанется детям с инвалидностью от 1 года до 18 лет.

Не забыли власти и про сладости для детей из семей мобилизованных нижегородцев, свои подарки получат ребятишки от 1 года до 17 лет включительно.

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