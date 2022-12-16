Ещё 26 платных парковок полноценно заработают в Нижнем Новгороде с 19 декабря

За время работы платных парковок ими воспользовались более 110 000 нижегородцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Платные парковки в Нижнем Новгороде продолжают переводить на полноценный режим работы. Все обкатки правил и нюансов использования остались позади, уже с 19 декабря ещё 26 парковочных зон будут действовать, как и полагается, с взиманием штрафов.

– Чтобы избежать штрафных санкций, рекомендуем автомобилистам оплачивать пользование парковкой. Соответствующие парковочные разрешения можно оформить через региональный МФЦ или региональный портал Госуслуг, – подчеркнули в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Причем список мест, где необходимо платить за стоянку автомобилей, постоянно пополняется. Сейчас штрафные санкции уже применяются на 45 открытых парковочных зонах. Время нахождения автомобиля на парковке контролируют устройства фотофиксации.

Бесплатно пользоваться платными парковками могут маломобильные нижегородцы, многодетные семьи и владельцы электромобилей, у которых есть оформленное льготное разрешение. Также все горожане могут пользоваться платными парковками с 20:00 до 08:00 в будни, а также круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Во избежание штрафа в течение 15 минут с момента въезда на парковку водитель обязан провести оплату по смс, через паркомат, мобильное приложение, либо в личном кабинете на сайте parkovkinn.ru.

При оплате через СМС, сайт или приложение время пребывания отсчитывается поминутно. Если платить через паркомат, оплата проводится с точностью до 15 минут. То есть, за 25 минут пребывания придется платить, как за 30.

КОНКРЕТНО:

С 19 декабря полноценно заработают платные парковки со следующими номерами:

005 - Алексеевская ул. (от ул. Пискунова до ул. Октябрьской);

006 - Алексеевская ул. (от ул. Октябрьская до ул.Звездинка);

007 - Алексеевская ул. (у д. № 26);

010 - Арзамасская ул.;

016 - Большая Печерская ул. (от ул. Пискунова до пл. Сенной);

023 - Гоголя ул. (от ул. М. Покровская до ул. Нижегородская);

032 - Горького ул. (от д. № 148 до д № 140);

035 - Грузинская ул. (от ул. Б.Покровская до ул. Ошарская);

036 - Грузинская ул. (от ул. Б.Покровская до ул. Ошарская);

037 - Добролюбова ул. (д. № 5, до Зеленского съезда);

038 - Добролюбова ул. (Октябрьская ул, от Зеленского съезда до ул. Б.Покровская);

039 - Зеленский съезд (четная сторона);

043 - Ильинская ул. (от ул. Добролюбова до ул. Красносельской);

049 - Короленко ул. (от ул. Славянская до ул. Новой);

052 - Кулибина ул. (от ул. Белинского до ул. Тимирязева);

056 - Минина ул. (от ул. Пискунова (д. № 7) до пл. Сенной (до д. № 49);

066 - Октябрьская ул. (от ул. Варварская до ул. Ошарская);

067 - Октябрьская ул. (от ул. Ошарская до ул. Алексеевская);

068 - Октябрьская ул. (от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская);

069 - Окский съезд (от д. № 2 до д. № 4);

081 - Пушкина ул. (от ул. Тимирязева до ул. Белинского);

090 - Сергиевская ул. (от ул. Ильинская до ул. Добролюбова);

091 - Студеная ул. (от ул. Белинского до ул. М. Горького);

096 - Ульянова ул. (от ул. Пискунова до ул. Нестерова);

097 - Ульянова ул. (от ул. Нестерова до ул. Семашко);

098 -Ульянова ул. (от ул. Семашко до ул. Провиантской).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!