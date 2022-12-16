Райдер обезьянки Гермеса, травма Эдгарда и нижегородские закаты: Братья Запашные приехали в Нижний Новгород с уникальным шоу «Страшная сила»

Шоу идёт 2 часа и 45 минут. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Запах попкорна, музыка, яркие огни софитов, манеж под куполом, клоуны, дрессированные животные и акробаты – это первые ассоциации, которые возникают у людей при упоминании цирка. Выступлений на цирковой арене нижегородцы всегда ждут с нетерпением, чтобы посмотреть на захватывающие трюки, экзотических животных, вдоволь насмеяться и просто отдохнуть. Ну, и стоит ли говорить, что приезд братьев Запашных в Нижний Новгород под Новый год стал настоящим подарком? Знаменитые дрессировщики впервые за несколько лет отправились на гастроли со своим крупномасштабным цирковым шоу «Страшная сила», а наш город стал первой точкой в их туре. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться артистам, есть ли у труппы «звездный» райдер и о многом другом «Комсомолка» узнала на пресс-конференции.

Шоу «Страшная сила» изначально создавали для показа на спортивной арене. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Представление в стиле «Индианы Джонс» и «Мумии»

Под куполом Нижегородского цирка с 17 декабря по 15 января зрители смогут увидеть шоу в жанре «живого кино». Нижегородцы встретятся с новыми героями, окунуться вместе с ними в мир приключений и точно уловят настроение из голливудских фильмов «Индиана Джонс» и «Мумия». Так, на манеже цирка будут происходить встречи с загадочными существами, путешествия сквозь непроходимые джунгли и параллельные миры, а также состоится знакомство со скрытой от человеческих глаз цивилизацией.

Братья Запашные приезжают в Нижний Новгород не в первый раз. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Приезд в Нижний Новгород для нас хорошее событие, потому что в этом городе мы не однажды гастролировали, знаем вашего прекрасного зрителя, а зритель знает нас. Мы сюда привезли наше новое шоу, которое было создано ещё 10 лет назад. Его мы показывали в Лужниках на малой спортивной арене, потом сложили шоу на полку и сейчас решили восстановить. Конечно, пришлось его видоизменить, внести коррективы, но мы постарались сделать его больше, дороже и глобальнее. И за всем за этим стоит мой брат, как художественный руководитель цирка, как главный режиссер и автор сценария этого шоу, – рассказал народный артист РФ Эдгард Запашный.

Пресс-конференция. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На цирковой арене развернётся целый спектакль, все номера и выступления будут связаны с собой одной историей. На 2 часа и 45 минут зрители попадут в 30-е годы прошлого века и вместе с авантюристом Джейсоном, его сестрой Эмили и богатой любительницей древностей Софией попадут в круговорот невероятных событий. Впереди их будут ожидать поиски артефактов, чтобы открыть портал в другой мир.

Посмотреть шоу можно с 17 декабря по 15 января. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– В постановке мы задействуем много всего, чего нет в обычных цирковых программах. Зрители смогут увидеть на манеже самолёт, машины и даже поезд, – делится народный артист РФ Аскольд Запашный. – Мы с братом играем фантастических персонажей из параллельной вселенной. Есть в шоу и отрицательные герои, но мы должны оставить определенную интригу, чтобы зрителю было интересно смотреть.

Выступлений на цирковой арене нижегородцы всегда ждут с нетерпением. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Самое крупное шоу в России

Порядка 650 тысяч зрителей уже видели шоу «Страшная сила». Благодаря грандиозным декорациям, видеоинсталяциям, лазерным и пиротехническим спецэффектам, эксклюзивным авторским костюмам, удивительным животным и высокопрофессиональным артистам, шоу пользовалось большим успехом и недавно аншлагом закончило работу в Большом Московском цирке.

На цирковой арене развернётся целый спектакль. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– На данный момент времени это 100% самое крупное шоу в России. Я считаю, что если не брать в счёт стационарные шоу в некоторых городах мира, то это и одно из самых крупных шоу в мире. В Нижнем Новгороде подобные шоу точно никогда не показывались, – добавил Аскольд Запашный.

На данный момент это самое крупное шоу в России. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

О райдере для животных и костюмчиках обезьянки Гермеса

Цирковые шоу братьев Запашных – очень популярны, поэтому не трудно задаться вопросом: «А есть ли у них специальный райдер?». Некоторые звезды считаются настоящей головной болью для организаторов, но в случае с цирковыми артистами всё оказалось немного проще. По словам Запашных, райдер у них, безусловно, есть, но касается он, в основном, определенных условий для животных.

Выступление с попугаями. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Мы безумно любим своих животных, поэтому они должны быть всегда ухоженные, всегда должны быть упитанные, всегда должны находиться в хороших условиях. Райдер – это такое понятие, которое скорее присуще селебрити, людям, которые имеют звездный статус, – объясняет Аскольд Запашный.

В это время на цирковом манеже появляется обезьянка в костюме: на нём черные шортики, белая рубашка, черный жилет и удобные ботиночки. В общем, одет Гермес или Гера, как его называют звёздные братья, с иголочки!

Илья Калинин и обезьянка Гермес. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Сейчас я вам покажу самого капризного артиста нашего шоу, которому требуется определенный температурный режим, а ещё у него есть определённые гастрономические пристрастия. У него самый серьезный райдер, – добавляет Эдгард Запашный.

У обезьянки Геры, которому едва исполнилось чуть больше года, есть собственный гардероб. Одежду ему шьют на заказ. Гермес хоть и начинающий артист, но уже играет большую роль в постановке. Он также требует к себе особого внимания и это становится понятно сразу, как только он забирается на колени к Эдгарду, обнимая его.

Гермес и Эдгард. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– В общем, весь наш райдер заключается в том, чтобы нашим животным было комфортно. Цирк заранее получает всё что надо, для того чтобы мы приехали. Пропитание, помещение и так далее. В Нижнем всё это было сделано, всё нас устраивает, – подытожил дрессировщик.

Артисты в цирке постоянно рискуют

В середине ноября во многих СМИ разлетелась информация о травме Эдгарда Запашного, которому во время репетиции расцарапал лицо молодой тигр по кличке Рой. Ещё тогда дрессировщик заявил, что вины животного в этом нет, свою позицию об этом случае Запашные ещё раз подтвердили и нижегородским журналистам.

Арена. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Рой испугался своего старшего товарища, прыгнул и на лету, фактически как помеху моего брата попытался убрать, когтями ударил по лицу, – объяснил Аскольд. – Не так давно на представлении «Страшная сила» у нас травму от взрослого льва по кличке Дэвид получил наш артист Илья Калинин. У нас в цирке травмы достаточно распространенное явление, потому что мы постоянно рискуем.

Запашные также объяснили, что тигр Рой пока не готов к выступлениям, а вот лев Дэвид приехал вместе с труппой в Нижний Новгород и будет работать, так как является центральной фигурой в постановке.

Братья Запашные безумно любят своих животных. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– В цирке люди проводят большую часть времени с животными, знают их как индивидуальностей, запоминают их фобии. Но степень опасности сохраняется, потому что эта работа с хищниками и надо просто быть дисциплинированным человеком и принимать то, что с тобой может произойти. Например, в моей недавней травме с тигром виноват только я. Тигр сделал то, что должен был, а я оказался не в том месте, не в то время. Накажи это животное в это время и тем самым ты только усугубишь ситуация: ему захочется в следующий раз тебя добить, чтобы ты его не наказывал. Эту мысль мы не должны мы в нем породить. Это психология, – рассказал Эдгард Запашный.

Цирковые шоу братьев Запашных – очень популярны. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Беспрецедентная адаптация шоу

Шоу «Страшная сила», которое изначально создавали для показа на спортивной арене, было довольно трудно адаптировать для циркового зала. Несмотря на то, что Большой Московский цирк – самый крупный не только в России, но и в Европе, артистам всё равно пришлось столкнуться с множеством сложностей.

– Это всё из-за того, что изначально сценарий был написан для другой площадки, но постепенно мы все-таки нашли необходимые решения. Если говорить откровенно, цирк нам жмет, а вот сейчас мы испытываем ещё большие сложности, потому что ваш цирк хоть и большой, но он меньше чем Большой Московский, – поделился Аскольд. – Кроме всего остального в Большом Московском меняются манежи, соответственно, мы тоже использовали это для определенных решений технических возможностей, но здесь таких возможностей нет.

Нижегородский цирк. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Братья Запашные провели большую работу, чтобы ни в коем случае не сократить и не упростить цирковое шоу «Страшная сила», а также не изменить его с точки зрения подачи.

– Мы приехали сюда полным составом, чтобы все-таки зрители получили настоящее удовольствие от того, что увидят. Мы с гордостью говорим о том, что Нижний Новгород абсолютно точно не видел ничего подобного, – рассказал «Комсомолке» Аскольд.

Самолёт. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Любимые места в Нижнем Новгороде

Братья Запашные приезжают в Нижний Новгород не в первый раз, они были здесь и на гастролях, и приезжали смотреть матч «Аргентина – Хорватия» во время Чемпионата Мира в 2018 году. Естественно, такое количество визитов в наш город принесло для Запашных множество воспоминаний.

– В Нижнем Новгороде мы всегда с братом проводим большую часть времени в цирке, поэтому однозначно любимое место – это цирк. Цирк один из лучших в нашей стране. Он очень уютный и тёплый. Что касается города, то конечно нельзя обойти стороной вашу набережную и знаменитые мосты, которые находятся на протяжении всего города. Невозможно не остановится и не сделать фотографию. Нижний Новгород – это столица закатов, тут действительно красиво, – поделился Эдгард Запашный.

Акробаты. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Жонглёры. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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