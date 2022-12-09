Потепление до +1 и дождь со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных

Из-за ночных заморозков на дорогах возможна гололедица. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Рабочая неделя подходит к концу и нижегородцы готовятся хорошенько отдохнуть на выходных. То, как их удастся провести, во многом зависит от погоды за окном, поэтому о ней мы расскажем подробнее.

В пятницу, 9 декабря, столбики термометров покажут от -4 до -7 градусов. В течение дня будет идти небольшой снег. Скорость преимущественно южного ветра не превысит 4,6 метра в секунду. Влажность воздуха составит 88-94%, а атмосферное давление – 755-760 миллиметра ртутного столба.

В субботу в город придёт потепление, столбики термометров даже достигнут нулевой отметки. Утром температура воздуха будет колебаться от -3 до -4 градусов, а затем к ночи достигнет -1..0 градусов. С утра синоптики обещают снег, но с обеда и до самой ночи прогнозируется уже дождь со снегом.

Воскресенье, 11 декабря, станет самым тёплым днем на выходных. Утром столбики термометров покажут от 0 до +1 градусов, днем, вечером и ночью будет от +1 до -1 градуса. Весь день будет идти дождь со снегом. Ветер в этот день сменит три направления, а его скорость не превысит 4,9 метра в секунду.

Напомним, что мокрый снег и дождь прогнозируется в Нижнем Новгороде и области в период с 8 по 13 декабря. Ночами также ожидаются заморозки, которые приведут к появлению гололёда.

Также с 8 по 17 декабря в городе выпадет порядка 45 миллиметров осадков (среднемесячное значение – около 60 миллиметров).

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