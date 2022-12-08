Новогодние спектакли 2022-2023 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

Мы подскажем вам, как и где купить билеты на главные театральные события. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Уже совсем скоро нижегородцы смогут наслаждаться спектаклями и постановками, наполненными магией новогодних и рождественских праздников. Предложений в праздники всегда очень много. «Комсомольская правда» предлагает ознакомиться с подробной афишей новогодних спектаклей 2022-2023 в Нижнем Новгороде, чтобы узнать, как и где купить билеты на главные театральные события.

Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина

Адрес: улица Белинского, 59

«Белоснежка» (0+)

Дата: 11 декабря 15:00.

Цена: 300 – 500 рублей.

Продолжительность: 1 час 40 минут.

Нижегородцы смогут увидеть балет в двух действиях по мотивам сказки братьев Гримм.

В далёком-далёком сказочном королевстве жила была прекрасная принцесса. Звали её Белоснежка. Была она не только прекрасна, но и очень мила и добра. Но, как это часто бывает в сказках, злая Королева-мачеха, которая боялась, что однажды Белоснежка затмит ее своей красотой, решила извести падчерицу.

Придворный егерь по приказу злой мачехи должен был убить Белоснежку в тёмном лесу. Но, сжалившись над несчастной принцессой, он решился нарушить приказание. Егерь оставил бедняжку в лесной чаще совсем одну, надеясь, что ей удастся избежать злой участи – погибнуть от рук коварной Королевы. Блуждая по лесу, добрая девушка нашла новых друзей. Лесные зверушки, очарованные красотой Белоснежки, привели её к домику семи гномов…

«Лебединое озеро» (6+)

Дата: 15 и 16 декабря 18:30.

Цена: 1000 рублей.

Продолжительность: 2 часа 30 минут.

На сцене покажут балет в двух действиях, в основу сюжета которого положена старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя проклятием злого колдуна — рыцаря Ротбарта.

«Черевички» (6+)

Дата: 22 декабря 18:30.

Цена: 500 – 2000 рублей.

Продолжительность: 2 часа 10 минут.

Комико-фантастическая опера в двух действиях по повести Гоголя «Ночь перед рождеством». Каких только чудес не случается в зимнюю, ясную ночь перед самым Рождеством! Одну только ночь и осталось нечисти шататься на белом свете… Как тут Чёрту не подъехать мелким бесом к Солохе, слывущей ведьмою? Да, и сыну её, молодому кузнецу Вакуле охота досадить за то, что тот намалевал его так, что «инда черти хохочут сдуру». Вот и нагнал Бес пургу в той надежде, что старый Чуб, оставшись дома, помешает Вакуле увидеться с дочкой его, возлюбленной кузнеца, Оксаною – первой красавицей и по ту, и по эту сторону Диканьки…

Концертный зал «Юпитер»

Адрес: площадь Октябрьская, 1

«Лебединое озеро. Балет» (6+)

Дата: 11 января 2023 года 19:00.

Цена: 1200 – 2400 рублей.

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом.

Нижегородцы насладятся классическим русским балетом в двух действиях. История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное – создал произведение, где балет и музыка – это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то, что будет волновать людей вечно.

«Холодное сердце» (0+)

Дата: 5 января 2023 года 13:00.

Цена: 800 – 1600 рублей.

Продолжительность: 50 минут.

Волшебный мюзикл для детей. Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении любимых персонажей. Яркие объемные декорации, современные технологии и спецэффекты сделают поход в театр незабываемым приключением!

Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений.

«Щелкунчик» (6+)

Дата: 12 января 2023 года 19:00.

Цена: 1200 – 2400 рублей.

Продолжительность: 2 часа.

Основные события в балете разворачиваются на кануне большого и светлого праздника — Рождества. В доме Штальбаума собрались гости и крестный Мари, который пришел с кучей подарков для детей. Среди них заметно выделяется кукла, предназначенная для колки орехов — Щелкунчик. Довольно неуклюжая игрушка с широкой улыбкой сразу понравилась девочке Мари. Уже все дети ушли спать, а она все не могла расстаться с Щелкунчиком. Девочка так заигралась, что не заметила, как вокруг все стало меняться. Елка стала огромных размеров, послышался странный шорох. С этого и начались приключения Мари и Щелкунчика.

«Щелкунчик. Балет-феерия» (0+)

Дата: 13 января 2023 года 15:00 и 19:00

Цена: 1000 – 3000 рублей.

Балет в двух действиях по сказке Гофмана. Новогоднюю сказку зрителям подарит «Московский классический балет» под руководством Кристины Хандлос. Главные роли исполнят: Щелкунчик - Клим Ефимов (Солист Большого театра), Маша - Лина Шевелева (Большой театр).

ДК железнодорожников

Адрес: улица Июльских Дней, 1а

«Здравствуй, папа, Новый год!» (12+)

Дата: 29 декабря 19:00.

Цена: 1200 – 7100 рублей.

Продолжительность: 2 часа.

«Здравствуй, папа, Новый год!». Так называется спектакль по пьесе Олега Антонова, который в своё время, стал сценарием к фильму «Сирота казанская». Если совсем коротко, речь о девушке решившей разыскать своего отца, которого никогда не видела. Все её знания ограничиваются именем и тем, что её родители познакомились на курорте, в пансионате «Солнечный». На опубликованное в газете письмо матери откликаются сразу трое, каждый из которых искренне верит, что он и есть отец Насти. И все они приезжают к своей предполагаемой дочери 31-го декабря, в канун Нового года.

ДК ГАЗ

Адрес: улица Героя Юрия Смирнова, 12

«Холодное сердце. Зачарованный лес» (0+)

Дата: 16 декабря 18:00.

Цена: 650 – 1700 рублей.

Продолжительность: 50 минут.

Зачарованный лес – это продолжение музыкально-драматического спектакля «Холодное сердце. Замороженные», в котором Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север. В путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Вокальные партии исполняют артисты московского и санкт-петербургского театра мюзикла. Так же спектакль наполнен, танцами, объемными декорациями и современными технологиями.

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